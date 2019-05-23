Лобода похвалилась фигурой в кожаном купальнике

Певица примерила дерзкий образ.

«Доброе утро», — подписала она пост на немецком языке. Менее чем за час его оценили более 22 тысяч человек.

Напомним, что в прошлом мае артистка стала мамой во второй раз — у нее родилась дочь, получившая имя Тильда. Личность отца девочки 36-летняя исполнительница предпочитает скрывать от публики. Многие уверены, что им является 56-летний лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн.