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Лобода похвалилась фигурой в кожаном купальнике 

WomanHit.ru 12 часов назад
Фото: @lobodaofficial
Певица примерила дерзкий образ.
Сегодня бывшая солистка «Виа Гры» Светлана Лобода решила порадовать своих подписчиков откровенным фото. В кадре из новой фотосессии звезда запечатлена на природе в черном купальнике из кожи, выгодно демонстрирующем достоинства ее фигуры.
«Доброе утро», — подписала она пост на немецком языке. Менее чем за час его оценили более 22 тысяч человек.
Напомним, что в прошлом мае артистка стала мамой во второй раз — у нее родилась дочь, получившая имя Тильда. Личность отца девочки 36-летняя исполнительница предпочитает скрывать от публики. Многие уверены, что им является 56-летний лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн.
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Звёзды , Светлана Лобода
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