Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Сейчас начнется борьба компроматов» 

WomanHit.ru 6 часов назад
Фото: WomanHit.ru
Марианна Абравитова считает, что поклонники еще узнают «много интересного» о бывших супругах
Скандальный развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко произошел еще в ноябре 2018 года, но теперь уже экс-супруги продолжают раздел имущества. Камнем преткновения стала большая квартира Евгения Петросяна в Зачатьевском переулке. Сейчас в ней проживает Степаненко, однако оплачивать коммунальные услуги артистка не спешит. При этом, по данным адвоката Евгения Вагановича Сергея Жорина, суммы это немаленькие. От месяца к месяцу долг растет, оплатить его Петросян не может — его счета заморожены до урегулирования имущественных споров с экс-супругой. Выселять женщину силой юморист тоже отказывается. Однако подобные задолженности чреваты гастролирующему артисту запретом на выезд из страны.
WomanHit.ru попросил экстрасенса и таролога Марианну Абравитову рассказать, когда же эта ситуация разрешится.
«Как я говорила раньше, скандал между бывшими супругами будет разгораться волнами, и это далеко не последняя его фаза. Они находятся в состоянии войны, и так просто этот конфликт не уладится. Как только достоянием общественности стала история о том, что Петросян хочет сдать квартиру, в которой проживает Степаненко, а та покидать ее не намерена, хотя по закону он прав, конфликт разгорелся с новой силой, и публике ничего не остается, как наблюдать за новым этапом взаимоотношений бывших супругов. Взаимные угрозы, позорящие известных людей, желание артиста сдать в наем квартиру с проживающей там бывшей женой — все это, с одной стороны, выглядит комично, а с другой, свидетельствует о том, что оба уже на грани. Именно сейчас, в этой точке, начнется борьба компроматов, ведь они прожили огромное количество лет вместе и знают друг о друге все. В итоге мы станем свидетелями взаимного шантажа с помощью компрометирующих информационных блоков. Так как люди разъярены, ненависть зашкаливает, мы сейчас услышим много интересного о каждом»,
— считает Абравитова.
«Что касается Степаненко, она действительно решила стоять насмерть, держась зубами за косяки, и совершенно не собирается сдаваться: будет держать линию обороны своей «Брестской крепости» в Зачатьевском переулке. А так как Петросян строит сейчас новую жизнь с молодой женой, у него есть силы и энергия для борьбы, вплоть до того, что к бывшей супруге будут применены физические силы по выдворению из квартиры. Сейчас мы видим обоих артистов такими, какими они есть на самом деле — маски сброшены. Это еще раз доказывает, что известные люди далеко не идеальны, в них тоже полно недостатков и присутствуют разные грани, в том числе и те, что нам демонстрируют Степаненко и Петросян»,
— рассказала экстрасенс.
WomanHit.ru: последние новости
Кожевникова позировала в платье с экстремальным декольте Джанабаева раскрыла поклонникам свой рецепт похудения Лобода похвалилась фигурой в кожаном купальнике
Женский форум
Звёзды , Елена Степаненко , Сергей Жорин , Евгений Петросян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские звезды, потерявшие лицо после пластики3
Как понять, что вас хотят загипнотизировать
Свидание или наказание: стоит ли продолжать встречу
Звезды, которые оконфузились в Каннах1
8 причин задуматься о смене работы прямо сейчас
Видео
08:14
Как борщевик захватил дачи россиян
Дом и сад
65-летняя Кристи Бринкли надела мини-бикини
Звёзды
Полуголая Михайловская украсила обложку журнала
Звёзды
10:26
Знаменитости с непрезентабельными ногами
Звёзды Красота
02:28
8-летний гонщик мечтает стать новым Шумахером
Дети
06:14
Российские звезды, потерявшие лицо после пластики
Красота
00:22
Звезды, которые оконфузились в Каннах
Звёзды
04:24
Какого цвета настоящий лимонад «Тархун»
Еда Здоровье
05:17
Найден способ казаться стройнее на пляже
Мода
Почему некрасивые помидоры лучше
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение