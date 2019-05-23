«Сейчас начнется борьба компроматов»

Марианна Абравитова считает, что поклонники еще узнают «много интересного» о бывших супругах

Скандальный развод Евгения Петросяна Елены Степаненко произошел еще в ноябре 2018 года, но теперь уже экс-супруги продолжают раздел имущества. Камнем преткновения стала большая квартира Евгения Петросяна в Зачатьевском переулке. Сейчас в ней проживает Степаненко, однако оплачивать коммунальные услуги артистка не спешит. При этом, по данным адвоката Евгения Вагановича Сергея Жорина , суммы это немаленькие. От месяца к месяцу долг растет, оплатить его Петросян не может — его счета заморожены до урегулирования имущественных споров с экс-супругой. Выселять женщину силой юморист тоже отказывается. Однако подобные задолженности чреваты гастролирующему артисту запретом на выезд из страны.

WomanHit.ru попросил экстрасенса и таролога Марианну Абравитову рассказать, когда же эта ситуация разрешится.

«Как я говорила раньше, скандал между бывшими супругами будет разгораться волнами, и это далеко не последняя его фаза. Они находятся в состоянии войны, и так просто этот конфликт не уладится. Как только достоянием общественности стала история о том, что Петросян хочет сдать квартиру, в которой проживает Степаненко, а та покидать ее не намерена, хотя по закону он прав, конфликт разгорелся с новой силой, и публике ничего не остается, как наблюдать за новым этапом взаимоотношений бывших супругов. Взаимные угрозы, позорящие известных людей, желание артиста сдать в наем квартиру с проживающей там бывшей женой — все это, с одной стороны, выглядит комично, а с другой, свидетельствует о том, что оба уже на грани. Именно сейчас, в этой точке, начнется борьба компроматов, ведь они прожили огромное количество лет вместе и знают друг о друге все. В итоге мы станем свидетелями взаимного шантажа с помощью компрометирующих информационных блоков. Так как люди разъярены, ненависть зашкаливает, мы сейчас услышим много интересного о каждом»,

— считает Абравитова.

«Что касается Степаненко, она действительно решила стоять насмерть, держась зубами за косяки, и совершенно не собирается сдаваться: будет держать линию обороны своей «Брестской крепости» в Зачатьевском переулке. А так как Петросян строит сейчас новую жизнь с молодой женой, у него есть силы и энергия для борьбы, вплоть до того, что к бывшей супруге будут применены физические силы по выдворению из квартиры. Сейчас мы видим обоих артистов такими, какими они есть на самом деле — маски сброшены. Это еще раз доказывает, что известные люди далеко не идеальны, в них тоже полно недостатков и присутствуют разные грани, в том числе и те, что нам демонстрируют Степаненко и Петросян»,

— рассказала экстрасенс.