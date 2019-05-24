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Оголившуюся Гагарину застыдили за плагиат Орейро 

Газета.Ru + ещё 5 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Певица Полина Гагарина представила в инстаграме новую песню "Ангелы в танце", однако обложку сингла застыдили.
Гагарина решила сняться топлес и с нарисованными крыльями. "Голая и кривая — вся в Бузову", "Очень хочется, чтобы чуток Полина поела", "Ну, уже не знает, как привлечь еще внимание к себе", — цитирует портал "Дни.ру" хейтеров, оставивших свои комментарии к посту.
Кроме того, Гагарину и ее мужа-фотографа Дмитрия Исхакова, автора обложки, обвинили в подражании актрисе и певице Наталье Орейро. Поклонники решили, что обложка очень похожа на обложку альбома Turmalina, выпущенного Орейро в 2002 году.
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