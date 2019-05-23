Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Смотреть смешно»: сделавшую пластику Дарью Пынзарь пристыдили за селфи без фотошопа 

Passion.ru 3 часа назад
Фото: @darya_pinzar86
33-летняя Дарья Пынзарь показала фото без обработки, но подписчики не оценили этот жест.
Месяц назад 33-летняя Дарья Пынзарь сделала круговую подтяжку лица и шеи. Операция стоимостью в 450 тысяч рублей придала уверенности экс-участнице «Дома-2», и она решилась показать новое лицо подписчикам.
«А вы любите фото без фотошопа? В последнее время "идеальная" картинка надоела, лично мне, поры же есть у всех в Реале, зато в инсте нет ни у кого))) поставлю такую безфотошпную, надо проверить сколько лайков наберет», — написала она.
@darya_pinzar86
Реакция оказалась неожиданной.
«Даже смешно… без фотошопа», «Неотфотошопленная здесь только сирень», «Ну это естесстна не селфи на обычную переднюю.. кожа тюнингованая..», «Как без фотошопа то? Даш операции это тоже фотошоп, просто более долгий», «Когда вся сделанная, фильтры не нужны», «Конечно когда лицо привели в порядок с помощью инъекции и пластики, можно и без фильтров. Дарья, ты очень симпатичная девушка, просто такой пост читать смешно от вас», — пишут они.
Впрочем, позитивные комментарии присутствуют в не меньших количествах: «Красотка стала, овал супер», «Больше бы таких фотографий! Истинная красота», «Еще лучше чем с фильтрами», «Дашенька красавица, тебе Фотошоп не нужен, миленькая, нежная, очень красива», «Все отлично».
Passion.ru: последние новости
«Жду лета»: молодая жена Дмитрия Диброва опубликовала смелое фото в соблазнительном купальнике Сергей Жуков и Алексей Потехин: как изменились и чем теперь занимаются участники легендарной группы «Руки Вверх!» Лобода показала новое фото в стильном бикини
Женский форум
Звёзды , Реал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские звезды, потерявшие лицо после пластики3
Как понять, что вас хотят загипнотизировать
Свидание или наказание: стоит ли продолжать встречу
Звезды, которые оконфузились в Каннах1
8 причин задуматься о смене работы прямо сейчас
Видео
08:14
Как борщевик захватил дачи россиян
Дом и сад
65-летняя Кристи Бринкли надела мини-бикини
Звёзды
Полуголая Михайловская украсила обложку журнала
Звёзды
10:26
Знаменитости с непрезентабельными ногами
Звёзды Красота
02:28
8-летний гонщик мечтает стать новым Шумахером
Дети
06:14
Российские звезды, потерявшие лицо после пластики
Красота
00:22
Звезды, которые оконфузились в Каннах
Звёзды
04:24
Какого цвета настоящий лимонад «Тархун»
Еда Здоровье
05:17
Найден способ казаться стройнее на пляже
Мода
Почему некрасивые помидоры лучше
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение