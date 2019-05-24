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Яна Рудковская рассказала, что довело ее до слез 

Аргументы Недели + ещё 4 10 часов назад
Фото: Аргументы Недели
Поклонники были удивлены этим признанием, поскольку женщина — далеко не самый сентиментальный человек в российском шоу-бизнесе.
Накануне Яна побывала в школе на последнем звонке у своих сыновей Николая и Андрея. Рудковская заявила, что ее мальчики выросли, а сама она "даже всплакнула" на празднике.
@rudkovskayaofficial
Отметим, что сыновья продюсера закончили одиннадцатый класс одновременно.
Яна пока не рассказывает подписчикам, куда планируют поступать ее старшие дети. Ребятам предстоит сдать ЕГЭ, и лишь после этого они смогут подать документы в высшие учебные заведения.
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Звёзды , Яна Рудковская
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