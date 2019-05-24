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Деми Мур не может смириться со старением тела 

Аргументы Недели + ещё 1 12 часов назад
Фото: Аргументы Недели
Всемирно известная актриса, мать троих детей Деми Мур заявила, что не может смириться со старением тела. 56-летняя звезда сообщила об этом в ходе мероприятия, которое на днях организовала Гвинет Пэлтроу.
Деми, говоря о старении, отметила, что ее тело с каждым днем становится "все более дряблым", поскольку гравитация берет верх. Мур призналась, что иногда подходит к зеркалу и говорит ему, что оно показывает ложную картинку, передает "7 Дней".
Актриса отметила, что многие призывают стареть красиво, однако ей не удается примириться с реальностью и принять неизбежность возрастных изменений.
Поклонники Деми Мур, однако, считают, что для своих 56 лет она выглядит превосходно. У нее не только подтянутая фигура, но также прекрасная кожа и роскошные блестящие волосы.
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Звёзды , Деми Мур , Гвинет Пэлтроу , Мур Деми , журнал "7 Дней"
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