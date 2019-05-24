Деми Мур не может смириться со старением тела

Всемирно известная актриса, мать троих детей Деми Мур заявила, что не может смириться со старением тела. 56-летняя звезда сообщила об этом в ходе мероприятия, которое на днях организовала Гвинет Пэлтроу

Деми, говоря о старении, отметила, что ее тело с каждым днем становится "все более дряблым", поскольку гравитация берет верх. Мур призналась, что иногда подходит к зеркалу и говорит ему, что оно показывает ложную картинку, передает "7 Дней".

Актриса отметила, что многие призывают стареть красиво, однако ей не удается примириться с реальностью и принять неизбежность возрастных изменений.