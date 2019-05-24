Ольга Рапунцель заподозрила супруга в измене

Причиной этого стал детектор лжи, тест на котором супруги прошли в эфире программы «Спаси свою любовь». Молодой человек не смог обмануть устройство, однако выяснилось, что в то время, как Рапуцель была беременна (дочь родилась чуть больше года назад), он изменил ей с Марией Кохно — другой участницей телестройки.

Однако сам Дмитриенко отметил, что было этот в период разрыва между ним и нынешней супругой.

Сама Рапунцель, судя по всему, зла на избранника не держит — в Instagram она продолжает выкладывать милые семейные снимки.