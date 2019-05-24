Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ольга Рапунцель заподозрила супруга в измене 

runews24.ru 12 часов назад
Фото: runews24.ru
Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель заподозрила своего супруга Дмитрия Дмитриенко в очередной измене.
Причиной этого стал детектор лжи, тест на котором супруги прошли в эфире программы «Спаси свою любовь». Молодой человек не смог обмануть устройство, однако выяснилось, что в то время, как Рапуцель была беременна (дочь родилась чуть больше года назад), он изменил ей с Марией Кохно — другой участницей телестройки.
Однако сам Дмитриенко отметил, что было этот в период разрыва между ним и нынешней супругой.
Сама Рапунцель, судя по всему, зла на избранника не держит — в Instagram она продолжает выкладывать милые семейные снимки.
@olyarapunzel
runews24.ru: последние новости
Светлана Лобода впервые показала повзрослевшую дочку Тильду Деми Мур не может смириться со старением Супруга Уилла Смита призналась, что страдала зависимостью от порно
Звёзды , Дмитрий Дмитриенко , Ольга Рапунцель
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 причин, почему женщины не умеют прощать
Опасные продукты, которые не стоит брать на пикник
Как сохранить любовь после рождения ребенка
Назван «успешный» цвет одежды для собеседований1
Чем может быть опасен бег по утрам
Видео
04:14
Как икру минтая делают из манной крупы
Еда
08:14
Как борщевик захватил дачи россиян
Дом и сад
65-летняя Кристи Бринкли надела мини-бикини
Звёзды
07:31
Самые высокие мужчины шоу-бизнеса
Звёзды
06:33
Когда мода заставляет рыдать
Мода
02:41
Звезды, которые нашли друг друга еще в школе
Звёзды
05:09
Знаменитости, похорошевшие с годами
Звёзды
Полуголая Михайловская украсила обложку журнала
Звёзды
07:17
Звездные дети-копии родителей
Звёзды
10:26
Знаменитости с непрезентабельными ногами
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение