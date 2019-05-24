Дарья Пынзарь оконфузилась неудачным фото в кафе

Звездная красавица не придала значения ракурсу, а зря. «Вот и началось в Москве настоящее лето», — написала звезда и поделилась в «Инстаграме» милым на первый взгляд фото с отдыха на веранде кафе. Лимонад, легкий десерт, прекрасная Дарья в летнем розовом платье, выгодно подчеркивающем ее отличную фигуру. Казалось бы, что не так? А наряд-то как раз маму двоих детей и подвел. Присмотритесь сначала сами.

@darya_pinzar86

Увидели? Если нет, поясним: Пынзарь несколько неудачно закинула ногу на ногу, так, что виднеется ее нижнее белье либо чернота в том месте, где оно должно быть надето. «Доброжелательные» хейтеры, конечно же, заметили этот звездный недочет и поспешили сообщить об этом в сети…

Личный опыт автора

По собственному опыту знаю: за всем не уследишь. Мы в первую очередь смотрим, выгодную ли приняли позу (длинны ли ноги, плосок ли живот, грациозны ли руки), куда уж там до таких деталей. Мой совет всем любителям себяшек — перед публикацией селфи хорошенько просматривать снимки и удалять все неудачные кадры. А если досадные недочеты обнаруживаются на всех фотографиях, делать новые, где все будет идеально. Чтобы после публикации купаться в комплиментах, а не расстраиваться наличием под постом критических комментариев.