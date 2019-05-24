Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дарья Пынзарь оконфузилась неудачным фото в кафе 

WDay.ru 11 часов назад
Фото: WDay.ru
Звездная красавица не придала значения ракурсу, а зря. «Вот и началось в Москве настоящее лето», — написала звезда и поделилась в «Инстаграме» милым на первый взгляд фото с отдыха на веранде кафе. Лимонад, легкий десерт, прекрасная Дарья в летнем розовом платье, выгодно подчеркивающем ее отличную фигуру. Казалось бы, что не так? А наряд-то как раз маму двоих детей и подвел. Присмотритесь сначала сами.
@darya_pinzar86
Увидели? Если нет, поясним: Пынзарь несколько неудачно закинула ногу на ногу, так, что виднеется ее нижнее белье либо чернота в том месте, где оно должно быть надето. «Доброжелательные» хейтеры, конечно же, заметили этот звездный недочет и поспешили сообщить об этом в сети…

Личный опыт автора

По собственному опыту знаю: за всем не уследишь. Мы в первую очередь смотрим, выгодную ли приняли позу (длинны ли ноги, плосок ли живот, грациозны ли руки), куда уж там до таких деталей. Мой совет всем любителям себяшек — перед публикацией селфи хорошенько просматривать снимки и удалять все неудачные кадры. А если досадные недочеты обнаруживаются на всех фотографиях, делать новые, где все будет идеально. Чтобы после публикации купаться в комплиментах, а не расстраиваться наличием под постом критических комментариев.
WDay.ru: последние новости
Светлана Лобода впервые показала годовалую дочь Почти как йети: 8 звезд с небритыми ногами 65-летняя Кристи Бринкли показала фигуру в мини-бикини
Женский форум
Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 причин, почему женщины не умеют прощать
Опасные продукты, которые не стоит брать на пикник
Как сохранить любовь после рождения ребенка
Назван «успешный» цвет одежды для собеседований1
Чем может быть опасен бег по утрам
Видео
04:14
Как икру минтая делают из манной крупы
Еда
08:14
Как борщевик захватил дачи россиян
Дом и сад
65-летняя Кристи Бринкли надела мини-бикини
Звёзды
07:31
Самые высокие мужчины шоу-бизнеса
Звёзды
06:33
Когда мода заставляет рыдать
Мода
02:41
Звезды, которые нашли друг друга еще в школе
Звёзды
05:09
Знаменитости, похорошевшие с годами
Звёзды
Полуголая Михайловская украсила обложку журнала
Звёзды
07:17
Звездные дети-копии родителей
Звёзды
10:26
Знаменитости с непрезентабельными ногами
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение