Супермодель все-таки ждет ребенка от Тома Каулитца.
Слухи вокруг беременности Хайди ходят уже не первый месяц. Сама же супермодель никак на них не реагирует, но для выходов в свет последнее время выбирает такие наряды, которые скрывают живот или отвлекают от него внимание. Вот и накануне Клум появилась на финале шоу, ведущей которой она является в кружевном платье с бантом и огромным декольте. Но скрыть живот и привычки беременных Хайди уже не смогла. Например, она несколько раз положила руку на округлившийся живот. Судя по всему, супермодель решила больше не скрывать грядущее пополнение.
wmj.ru