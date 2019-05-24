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45-летняя Хайди Клум больше не в силах скрывать большой беременный живот 

WMJ.ru + ещё 2 11 часов назад
Фото: @heidiklum
Супермодель все-таки ждет ребенка от Тома Каулитца.
Слухи вокруг беременности Хайди ходят уже не первый месяц. Сама же супермодель никак на них не реагирует, но для выходов в свет последнее время выбирает такие наряды, которые скрывают живот или отвлекают от него внимание. Вот и накануне Клум появилась на финале шоу, ведущей которой она является в кружевном платье с бантом и огромным декольте. Но скрыть живот и привычки беременных Хайди уже не смогла. Например, она несколько раз положила руку на округлившийся живот. Судя по всему, супермодель решила больше не скрывать грядущее пополнение.
wmj.ru
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Звёзды , Хайди Клум , WMJ.RU
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