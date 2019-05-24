Юлия Пересильд оправдалась за лишний вес 

Актриса Юлия Пересильд никогда не скрывала от поклонников свои пышные формы. Ради ролей в кино или театре она также не стремилась терять лишний вес.
На похудение Юлия согласилась лишь раз, когда об этом её попросил режиссер Павел Чухрай. Вспоминает актриса также студенческие годы, когда весила под 70 килограммов, но с таким весом она не чувствовала себя комфортно.
«Мы тогда питались в основном лапшой быстрого приготовления и булками. Со временем поняла, что дело было не только в еде. Скажем так, тогда я не умела правильно тратить свою энергию…. Но потом я научилась вводить свое тело в тот режим, который мне удобен для работы, вес сам собой нормализовался, я ничего для этого не делала специально», — рассказала Юлия журналистам.