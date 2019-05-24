Юлия Пересильд оправдалась за лишний вес

Актриса Юлия Пересильд никогда не скрывала от поклонников свои пышные формы. Ради ролей в кино или театре она также не стремилась терять лишний вес.

На похудение Юлия согласилась лишь раз, когда об этом её попросил режиссер Павел Чухрай . Вспоминает актриса также студенческие годы, когда весила под 70 килограммов, но с таким весом она не чувствовала себя комфортно.