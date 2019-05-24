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Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь 

Letidor.ru + ещё 11 8 часов назад
Фото: Letidor.ru
У малышки день рождения.
Известная певица Светлана Лобода решила поделиться с поклонниками своей радостью. Сегодня, 24 мая, день рождения у ее младшей дочери. Малышке Тильде исполнился один годик. Звездная мама впервые показала поклонникам подросшую девочку. Светлана Лобода практически ничего не рассказывала о младшей дочери и предпочитала не делиться снимками с малышкой. Но в день рождения Тильды решила сделать исключение.
@lobodaofficial
"Нашей любви 1 год❤️", — с нежностью написала певица.
«Мурашки по коже побежали от милости этого момента🔥😻», «Какие сладкие ножки 💕», «Какая милая 😍 Зайка!», «Света, как это мило! 😍Какая взрослая уже малышка! 💓Здоровья и счастья малышке! 💖», «Какая она сладкая кроха😇», «Это просто взрыв моего сердца💔💔 маленькая принцесска!👼», «Маленький ангелочек👼🏻 пусть будет самой здоровой и самой счастливой🙏🏻❤️», — восторженно комментируют поклонники артистки в Instagram.
Отметим, кто является папой малышки Тильды — по-прежнему неизвестно. Артистка сообщала только следующее: «Я могу сказать, что он потрясающий мужчина и просто невероятный человек. А о том, какой он артист, знает весь мир».
К слову, СМИ утверждали, что звезда забеременела от лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, который активно ухаживал за Светланой в июле 2017 года на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. Во время этого фестиваля знаменитостей много раз видели вместе, в том числе и на различных вечеринках. А за месяц до родов Светлана Лобода появилась на фестивале Coachella в Лос-Анджелесе в майке с символикой Rammstein. Но оба никак не комментируют свои отношения.
Напомним, у певицы есть старшая дочь. Евангелина появилась на свет в 2011 году в отношениях Светланы с танцором, хореографом и диджеем Андреем Царем. В 2014 году звезда официально сообщила о том, что рассталась с отцом ребенка. Кстати, Ева с папой общается и часто проводит вместе время: «А как иначе? Они любят друг друга, и наши несложившиеся отношения с Андреем не влияют ни на что», — отмечала Светлана Лобода.
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