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Чехова считает, что все мужчины изменяют 

Passion.ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: Passion.ru
Отец ребенка Анфисы Чеховой начал изменять ей задолго до развода.
В эфире очередного выпуска передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым 41-летняя телеведущая Анфиса Чехова откровенно рассказала о расставании с мужем, 38-летним актером Гурамом Баблишвили. Пара не скрывает, что причиной стала измена. «Он в этом признается, поэтому я могу сказать, что да», — сообщила она.
«Так сложилось, что когда мы расставались, мы много говорили, и он мне рассказал. В течении нашей совместной жизни я не знала. И я спокойно это восприняла, клянусь. Но если бы я застукала, мне было бы неприятно», — призналась Анфиса. Она пояснила, что у них с мужем была договоренность: ему было позволено заводить романы на стороне, но так, чтобы ни из прессы, ни каким-то другим образом это не стало известно жене.
Впрочем, отношения на стороне Анфиса предательством не считает. «В моей системе ценностей предательства не существует. Сущестуют уроки и опыт, которые необходимы для моей души», — рассуждает она.
«На данный момент жизни я… ну я свободна. Я сильно намерена следующие отношения начинать с брака, я так для себя решила. Потому что такого опыта у меня еще не было. Хочется уже встретить человека, с которым я хотела бы не здесь и сейчас жить каждый день, а с которым я бы хотела прожить долго и счастливо и умереть в один день. Это романтично, наивно, но мне очень хочется попробовать», — призналась Анфиса.
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Женский форум
Звёзды , Анфиса Чехова , Гурам Баблишвили
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