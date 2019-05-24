Чехова считает, что все мужчины изменяют

Отец ребенка Анфисы Чеховой начал изменять ей задолго до развода.

В эфире очередного выпуска передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым 41-летняя телеведущая Анфиса Чехова откровенно рассказала о расставании с мужем, 38-летним актером Гурамом Баблишвили . Пара не скрывает, что причиной стала измена. «Он в этом признается, поэтому я могу сказать, что да», — сообщила она.

«Так сложилось, что когда мы расставались, мы много говорили, и он мне рассказал. В течении нашей совместной жизни я не знала. И я спокойно это восприняла, клянусь. Но если бы я застукала, мне было бы неприятно», — призналась Анфиса. Она пояснила, что у них с мужем была договоренность: ему было позволено заводить романы на стороне, но так, чтобы ни из прессы, ни каким-то другим образом это не стало известно жене.

Впрочем, отношения на стороне Анфиса предательством не считает. «В моей системе ценностей предательства не существует. Сущестуют уроки и опыт, которые необходимы для моей души», — рассуждает она.

«На данный момент жизни я… ну я свободна. Я сильно намерена следующие отношения начинать с брака, я так для себя решила. Потому что такого опыта у меня еще не было. Хочется уже встретить человека, с которым я хотела бы не здесь и сейчас жить каждый день, а с которым я бы хотела прожить долго и счастливо и умереть в один день. Это романтично, наивно, но мне очень хочется попробовать», — призналась Анфиса.