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Борисова увеличила губы, чтобы быстрее выйти замуж 

Аргументы Недели 5 часов назад
Фото: @danaborisova_official
Через три недели у Даны Борисовой будет день рождения, ей исполнится 43 года. Женщине хочется замуж.
Чтобы хорошо выглядеть и нравиться мужчинам Дана обращается к специалистам. В первую очередь, теледива "подкачала" губки. Дана рады, как красиво и аккуратно получилось. Она опасалась, как бы после уколов красоты не стали "губки-уточки".
Борисова — телеведущая. Сейчас на часто появляется на разных шоу на телевидении. Лицо у телеведущей должно выглядеть безупречно.
@danaborisova_official
Дана поделилась секретами своей красоты в Инстаграм. Напомним, Дана Борисова недолго прожила в официальном браке с бизнесменом Андреем Тищенко. После развода в ее жизни появился Максим Аксенов. У них родилась дочь Полина. Но отношения тоже не сложились.
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Звёзды , Максим Аксенов , Дана Борисова
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