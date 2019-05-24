Борисова увеличила губы, чтобы быстрее выйти замуж

Через три недели у Даны Борисовой будет день рождения, ей исполнится 43 года. Женщине хочется замуж.

Чтобы хорошо выглядеть и нравиться мужчинам Дана обращается к специалистам. В первую очередь, теледива "подкачала" губки. Дана рады, как красиво и аккуратно получилось. Она опасалась, как бы после уколов красоты не стали "губки-уточки".

Борисова — телеведущая. Сейчас на часто появляется на разных шоу на телевидении. Лицо у телеведущей должно выглядеть безупречно.

@danaborisova_official