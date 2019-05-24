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Сын Рудковской без гонорара не снимается 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Подписчики в очередной раз обвинили продюсера в том, что она лишает мальчика детства.
Яна Рудковская часто посещает светские мероприятия с младшим сыном Сашей. В отличие от двух старших сыновей, Гном Гномыч всё время оказывается под пристальным вниманием. В свои шесть лет наследник Евгения Плющенко занимает призовые места на соревнованиях по фигурному катанию. Саша не отказывается от профессиональных съёмок или модных показов и зарабатывает немалые деньги.
Недавно сын Яны Рудковской продемонстрировал характер. Гном Гномыч отказался позировать фотографу на мероприятии без гонорара. Он попросил у мамы игрушку. Продюсер посчитала это очень милым.
Рудковская подчеркнула, что её сын расценивает любое фото с профессиональным фотографом как работу, поэтому требует оплату. Теперь продюсеру придётся заранее договариваться с сыном, чтобы он позировал фотографам.
«Если вдруг не станет спортсменом, может быть неплохим бизнесменом. Цену себе знает, за спасибо уже не фотографируется», — написала Яна Рудковская.
Многие подписчики не оценили поступок Саши. В комментариях раскритиковали звезду за воспитание сына. В очередной раз некоторые поклонники заявили, что Яна Рудковская лишает Гном Гномыча детства, и отметили уставший вид мальчика.
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Звёзды , Видео , Яна Рудковская , Евгений Плющенко
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