Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«У меня маленькая грудь и толстые ноги»: Ольга Бузова ответила хейтерам 

WMJ.ru + ещё 3 7 часов назад
Телеведущая и певица опубликовала провокационный кадр.
Ольга довольно часто сталкивается с критикой хейтеров, которые отмечают, что у телеведущей и певицы маленькая грудь или же обвиняют в том, что она набрала лишние килограммы. Сама же Бузова заявляет, что ее все устраивает во внешности, и она не планирует ничего менять. Несколько часов назад в своем Instagram Ольга опубликовала новое фото, в подписи к которому решила ответить хейтерам.
Instagram
У меня маленькая грудь и толстые ноги, но имеет ли это значение, если у меня большая душа и чуткое сердце,
— написала Ольга.
(прим. WMJ.ru: в цитатах орфография и пунктуация авторов сохранена)
Но вот фолловеры провокационный кадр не оценили. В комментариях они отмечают, что Ольге, которая неоднократно говорила, что хочет снова найти свою любовь, стоит быть скромнее. А другие же напоминают, что на Бузову подписан ее отец, который, наверняка, не оценит такую фотографию дочери. А как ты считаешь, такие фотографии демонстрируют большую душу человека?
WMJ.ru: последние новости
В трусах и с крыльями: Полину Гагарину пристыдили за плагиат образа Наталии Орейро «Были страшнейшие истерики, были слезы»: Полина Гагарина рассказала, как не могла найти работу и пела в казино «Нашей любви 1 год»: Светлана Лобода показала младшую дочь
Женский форум24
Звёзды , Видео , Ольга Бузова , WMJ.RU
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 неожиданных причин выпадения волос
Признаки того, что мужчина сядет вам на шею
«Хорошо там, где нас нет»: истории об эмиграции
9 вещей, которые не делают приличные соседи
Как носить босоножки с носками этим летом1
Видео
05:22
Как выглядят идеальные девушки в разных странах
Красота
04:14
Как икру минтая делают из манной крупы
Еда
08:14
Как борщевик захватил дачи россиян
Дом и сад
00:53
«Маленькая грудь и толстые ноги»: Бузова — хейтерам
Звёзды
65-летняя Кристи Бринкли надела мини-бикини
Звёзды
07:31
Самые высокие мужчины шоу-бизнеса
Звёзды
06:33
Когда мода заставляет рыдать
Мода
02:41
Звезды, которые нашли друг друга еще в школе
Звёзды
05:09
Знаменитости, похорошевшие с годами
Звёзды
Полуголая Михайловская украсила обложку журнала
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение