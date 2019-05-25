«У меня маленькая грудь и толстые ноги»: Ольга Бузова ответила хейтерам

Телеведущая и певица опубликовала провокационный кадр.

Ольга довольно часто сталкивается с критикой хейтеров, которые отмечают, что у телеведущей и певицы маленькая грудь или же обвиняют в том, что она набрала лишние килограммы. Сама же Бузова заявляет, что ее все устраивает во внешности, и она не планирует ничего менять. Несколько часов назад в своем Instagram Ольга опубликовала новое фото, в подписи к которому решила ответить хейтерам.

Instagram

У меня маленькая грудь и толстые ноги, но имеет ли это значение, если у меня большая душа и чуткое сердце,

(прим. WMJ.ru: в цитатах орфография и пунктуация авторов сохранена)

Но вот фолловеры провокационный кадр не оценили. В комментариях они отмечают, что Ольге, которая неоднократно говорила, что хочет снова найти свою любовь, стоит быть скромнее. А другие же напоминают, что на Бузову подписан ее отец, который, наверняка, не оценит такую фотографию дочери. А как ты считаешь, такие фотографии демонстрируют большую душу человека?