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Алена Водонаева рассказала о молодом любовнике 

Russianshowbiz.info + ещё 1 4 часа назад
Всего полтора года продлился брак ведущей Алёны Водонаевой и диджея Алексея Косинуса. Месяц назад Алёна заявила об окончательном разрыве отношений с супругом.
На днях 36-летняя Водонаева рассказала журналистам о молодом человеке, которого она использует исключительно для любовных утех.
«Конечно же с личной жизнью у меня всё в порядке, и что касается интима, то мужчина значительно помладше меня»,
— поделилась теледива.
Алёна призналась, что не намерена связывать с молодым человеком своё будущее, ведь он младше её на 15 лет. Для серьёзных отношений Водонаева мечтает встретить уже состоявшегося человека старше себя по возрасту.
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