Алена Водонаева рассказала о молодом любовнике

Всего полтора года продлился брак ведущей Алёны Водонаевой и диджея Алексея Косинуса. Месяц назад Алёна заявила об окончательном разрыве отношений с супругом.

На днях 36-летняя Водонаева рассказала журналистам о молодом человеке, которого она использует исключительно для любовных утех.

«Конечно же с личной жизнью у меня всё в порядке, и что касается интима, то мужчина значительно помладше меня»,

— поделилась теледива.

Алёна призналась, что не намерена связывать с молодым человеком своё будущее, ведь он младше её на 15 лет. Для серьёзных отношений Водонаева мечтает встретить уже состоявшегося человека старше себя по возрасту.