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Самбурская расплакалась из-за потерянного отца 

News.ru + ещё 2 13 часов назад
Фото: News.ru
Актриса Настасья Самбурская записала видеоролик, в котором рассказала о встрече с отцом после 16-ти лет расставания. Заплаканная девушка заявила, что он «угробил» её жизнь.
Отец ушёл, когда ей было всего 16 лет и появился вновь только сейчас, рассказала она на своей странице в Instagram. Мужчина ослеп на оба глаза, и артистка купила ему дом.
Лишь бы он просто жил и никого не беспокоил, и меня в том числе. И беру его расходы на себя, а в итоге получается…, — поделилась она, не договорив до конца.
Она назвала отца ничтожеством и чужим человеком.
Он не понимает, что нельзя пить со всеми подряд, — добавила она.
Ранее News.ru писал, что конфликт Самбурской и режиссёра театра на Малой Бронной Антона Яковлева обрастает новыми подробностями. На этот раз актриса обнародовала в Сети личную переписку с постановщиком. Звезда обвинила его в срыве прежних договорённостей и назвала инцидент «проявлением неуважения и личных обид».
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Звёзды , Антон Яковлев , Настасья Самбурская
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