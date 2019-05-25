Самбурская расплакалась из-за потерянного отца

Актриса Настасья Самбурская записала видеоролик, в котором рассказала о встрече с отцом после 16-ти лет расставания. Заплаканная девушка заявила, что он «угробил» её жизнь.

Отец ушёл, когда ей было всего 16 лет и появился вновь только сейчас, рассказала она на своей странице в Instagram. Мужчина ослеп на оба глаза, и артистка купила ему дом.

Лишь бы он просто жил и никого не беспокоил, и меня в том числе. И беру его расходы на себя, а в итоге получается…, — поделилась она, не договорив до конца.

Она назвала отца ничтожеством и чужим человеком.

Он не понимает, что нельзя пить со всеми подряд, — добавила она.