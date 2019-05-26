Тайна рождения старшего сына актрисы Елены Сафоновой

Несмотря на то, что Елена Сафонова снялась в десятках художественных фильмов, многим зрителям она запомнилась благодаря картине Игоря Масленникова «Зимняя вишня». Удивительно, но актриса в какой-то степени повторила судьбу героини именно этой ленты. По той же причине Сафонова скрывала и имя отца своего старшего сына Ивана.

Браки и внебрачный ребенок

В первый раз Елена Сафонова пошла под венец за несколько лет до выхода на экран дебютной части картины Игоря Масленникова «Зимняя вишня». Это случилось в 1977 году. Тогда 20-летняя Сафонова снималась в киноленте Бориса Дурова «Семья Зацепиных». Именно на съемочной площадке Елена Всеволодовна и познакомилась со своим будущим мужем Виталием Юшковым . Однако этот брак оказался недолговечным. Спустя 6 лет Сафонова поняла, что совершила ошибку, и ушла от супруга. До 1992 года Елена Сафонова ни разу не побывала в ЗАГСе. Тем не менее, одинокой артистка точно не была. Иначе откуда бы у нее появился старший сын? Сафонова родила Ивана в 1991 году. Причем Елена Всеволодовна записала ребенка на свою фамилию. Через несколько месяцев во время работы над фильмом «Аккомпаниаторша» Сафонова встретилась с французским актером Самюэлем Лабартом. Артистка все бросила, взяла ребенка и уехала в Париж. По мнению некоторых, этот поступок Елены был очень похож на поступок влюбленной в женатого мужчину главной героини «Зимней вишни», которая решила назло своему избраннику выйти замуж за иностранца Герберта.

Побег во Францию

Вскоре подозрения поклонников подтвердились. Несмотря на то, что Сафонова подарила второму супругу сына Александра, надолго во Франции она не задержалась. Уже через 3 года Елена впервые высказала намерение развестись с Лабартом. Однако, согласно французским законам, Сафонова была обязана оставить Александра его биологическому отцу. Актриса пыталась бороться за ребенка, но европейское правосудие оказалось неумолимо. Елена Всеволодовна вернулась на родину без младшего сына. Стоит отметить, что карьера Сафоновой неплохо складывалась и за рубежом. Тем более, что в свое время актриса окончила школу с углубленным изучением французского языка. Тем не менее, она все равно предпочла возвратиться домой. К счастью, в России Сафонову забыть не успели. Актриса вновь появилась на отечественных экранах, и вот тогда пресса обратила внимание на старшего сына Сафоновой.

Не Герберт, а Ваче