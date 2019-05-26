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Боня получила специальную награду в Каннах 

Рамблер 10 часов назад
Фото: @victoriabonya
24 мая, в последний день кинофестиваля в Каннах, впервые прошла церемония World Bloggers Awards, в рамках которой организаторы фестиваля наградили самых влиятельных блогеров со всего мира.
На конкурсе были выбраны победители в 22-х номинациях: мода, красота, кулинария, спорт, политика, благотворительность и другие.
Россию представляли несколько знаменитостей, в числе которых оказалась и Виктория Боня. В результате девушке досталась награда за миллионное количество подписчиков в социальной сети Instagram в номинации Followers.
@victoriabonya
Для появления на публике Виктория выбрала роскошное бордовое платье со шлейфом. Фанаты остались в восторге от образа инста-дивы: "Прям королева", "Виктория, очень красивый образ. У тебя очень хороший вкус!", "Покорила Канны".
@victoriabonya
"Хочу поблагодарить за награждение меня в номинации Best Lifestyle Influencer (это было очень неожиданно и, конечно же, безумно приятно) и за создание невероятной атмосферы праздника на церемонии!", — прокомментировала свою победу Боня.
Женский форум8
Звёзды , Виктория Боня
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