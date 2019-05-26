Боня получила специальную награду в Каннах

24 мая, в последний день кинофестиваля в Каннах, впервые прошла церемония World Bloggers Awards, в рамках которой организаторы фестиваля наградили самых влиятельных блогеров со всего мира.

На конкурсе были выбраны победители в 22-х номинациях: мода, красота, кулинария, спорт, политика, благотворительность и другие.

Россию представляли несколько знаменитостей, в числе которых оказалась и Виктория Боня . В результате девушке досталась награда за миллионное количество подписчиков в социальной сети Instagram в номинации Followers.

@victoriabonya

Для появления на публике Виктория выбрала роскошное бордовое платье со шлейфом. Фанаты остались в восторге от образа инста-дивы: "Прям королева", "Виктория, очень красивый образ. У тебя очень хороший вкус!", "Покорила Канны".

@victoriabonya