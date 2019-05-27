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Тимати 18 лет спустя извинился перед голограммой Децла 

ТК «Звезда» + ещё 7 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Тимати признал, что был плохим другом для Децла и извинился за то, что не пришел на похороны.
Рэпер Тимати спел песню Децла «Мои слезы, моя печаль» совместно с участником одного из песенных шоу. При этом он использовал момент, чтобы извиниться перед музыкантом за то, что не помог ему в трудную минуту.
«Из меня вышел не очень друг», — спел Тимати.
Вместе с тем он извинился, что не пришел на похороны Децла. Выступление опубликовал Тимати в своем Instagram.
«Прости что не успел…», — подписал он публикацию.
При этом на сцене, помимо лидера Black Star, выведена голограмма «настоящего» Децла, который «подпевает» рэперам. В свою очередь многие пользователи Сети не оценили данный поступок, посчитав его «цирком».
Ранее Тимати назвал Децла «большой частью истории». Рэперы начинали свою карьеру вместе с 1999-го года, однако позже их пути разошлись.
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