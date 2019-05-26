Варум опубликовала дерзкое фото в честь 50-летия

Популярная певица Анжелика Варум отмечает полувековой юбилей в бодром настроении.

Анжелике Варум 26 мая исполнилось 50 лет. В честь юбилея певица опубликовала в Instagram дерзкий кадр из неданей фотосессии. «Мне 50! Полвека за плечами. Сколько бы еще не отвела судьба, пусть рядом остаются мои родные, близкие и друзья. Пусть будут здоровы, благополучны и счастливы! Они — мой тыл, моя защита и моя радость! Мамочка, с праздником тебя! Заочное спасибо всем за поздравления. Хорошего дня!», — подписала она снимок.

Фолловеры поздравили Анжелику с юбилеем и отметили, что в свои 50 она выглядит максимум на 35 лет. «Просто красавица! Какие 50?», «Будьте счастливы! С юбилеем Вас, вы потрясающая!», «Какая Вы классная! С праздником Вас и всего-всего самого замечательного!», «Какая Вы классная! С праздником Вас и всего-всего самого замечательного!», «Анжелика! Должна признаться, много лет назад, услышав песню „goodbye, мой мальчик“, была очень раздосадована и подумала, вот очередная девочка с тоненьким голоском и глупенькими песенками… Но вот незаметно и ненавязчиво Вы превратились в утонченную и стильную, мудрую женщину, и голос звучит уже очень выразительно, и так приятно Вас видеть вместе с супругом среди такой суетной нынешней тусовки — вкус и чувство меры уже давно стали Вашим „фирменным знаком“, и так хочется видеть и слышать вас обоих почаще на ТВ! А возраст по паспорту совсем не Ваш, будьте так же красивы и изысканны, здоровы и счастливы!», «Красотка», «Максимум 35, какие 50?!», — пишут они в многочисленных комментариях.