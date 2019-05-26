Тимати готовится стать отцом второй раз

23-летняя невеста артиста беременна.

Сразу несколько друзей Тимати , включая его экс-возлюбленную и мать дочери, подтвердили, что он в скором времени снова станет отцом. Информация о грядущем пополнении в паре Тимати и Анастасии Решетовой уже давно муссируется в Сети, но сами же участники обсуждений до сих пор ничего не комментируют.

25 мая на музыкальной премии RU.TV певица Ханна заявила, что в недалеком будущем коляска ее дочери пригодится Решетовой. К слову, ранее в ней возили своих детей Виктория Лопырева и певица Нюша.

Помимо Ханны о беременности Анастасии рассказали рэпер Мот и его супруга. Они сообщили, что отдадут звездной паре ползунки. Модель Алена Шишкова и мать пятилетней дочери Тимати выразила уверенность, что Алиса подружится с братом или сестрой.

letidor.ru

"Дети — это счастье. Алиса — очень коммуникабельный ребенок, тем более это будет ее сводный братик или сестренка, она будет относиться очень тепло к этому ребенку", — цитирует Алену Starhit.

К слову, Алена и Анастасия неплохо ладят: они втроем с Тимати выходили в свет, а также иногда компания вместе отдыхает.

Напомним, с Решетовой артист встречается с 2015 года, но свои отношения влюбленные лишь недавно перестали скрывать от публики.