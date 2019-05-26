Как Меган Маркл обзывала Трампа 

Герцогиня Сассекская Меган Маркл не будет присутствовать на встрече с президентом США Дональдом Трампом во время его официального визита в Великобританию. В качестве причины отказа супруги принца Гарри принять участие в мероприятиях по случаю приезда американского лидера указывается недавнее рождение сына. Однако СМИ считают, что всему виной политические взгляды Меган Маркл, которая ранее позволяла себе критиковать Трампа, а будучи гражданкой США на выборах поддерживала его конкурентку Хиллари Клинтон. Кроме того, известно, что бывшая актриса называла главу государства «женоненавистником» и «человеком, сеющим распри». Сейчас же Меган Маркл придется держать свое мнение при себе — членам королевской семьи запрещено публично выражать свои политические взгляды. Внук Елизаветы II принц Гарри приглашен лишь на частный обед королевской семьи, который дадут в честь высокопоставленного зарубежного гостя.