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Как Меган Маркл обзывала Трампа 

Рамблер 10 часов назад
Герцогиня Сассекская Меган Маркл не будет присутствовать на встрече с президентом США Дональдом Трампом во время его официального визита в Великобританию. В качестве причины отказа супруги принца Гарри принять участие в мероприятиях по случаю приезда американского лидера указывается недавнее рождение сына. Однако СМИ считают, что всему виной политические взгляды Меган Маркл, которая ранее позволяла себе критиковать Трампа, а будучи гражданкой США на выборах поддерживала его конкурентку Хиллари Клинтон. Кроме того, известно, что бывшая актриса называла главу государства «женоненавистником» и «человеком, сеющим распри». Сейчас же Меган Маркл придется держать свое мнение при себе — членам королевской семьи запрещено публично выражать свои политические взгляды. Внук Елизаветы II принц Гарри приглашен лишь на частный обед королевской семьи, который дадут в честь высокопоставленного зарубежного гостя.
Женский форум
Звёзды , Видео , Другое , Елизавета II , Хиллари Клинтон , принц Гарри , Дональд Трамп
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