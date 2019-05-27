Звездные дети, которые засветившиеся в откровенных фотосессиях

Пиар, кризис переходного возраста, бодипозитив — что еще может побудить молодого человека или девушку принять участие в фотосессии в стиле ню?

Лили-Роуз, дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа

Несмотря на свой юный возраст Лили уже знаменитость: она лицо бренда Chanеl, модель Vogue, актриса, сыгравшая главных героинь фильмов «Танцовщица» и «Планетариум».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp) 27 Ноя 2017 в 12:33 PST Как известно, главное на съемочной площадке — красивый и эффектный снимок. Порой, для этого приходится не только надевать экстравагантные наряды, но и вовсе оставаться обнаженной. Видимо, Лили это ни капли не смущает, а даже наоборот — вдохновляет.

В интервью для журнала Elle Лили-Роуз призналась, что ее привлекают амплуа странной и свободной девушки:

Люблю свободных, соблазнительных, коварных персонажей — таких, которые могут шокировать!

К тому же один из ее любимых фотографов — Люк Гилфорд — известен своей увлеченностью интимными снимками.

О мнении родителей насчет откровенных фотосессий девушки беспокоиться не стоит, все-таки, как говорится, яблоко от яблони недалеко падает. Похоже, Лили-Роуз пошла по стопам красивой, не менее открытой к творческим экспериментам мамы и экстравагантного папы.

Александра, дочь Славы

Перед вами серьезная девушка с серьезными планами — в 2017 году выпускница Ломоносовской школы поступила в Щукинское училище, сделав очередной шаг к мечте стать актрисой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ᎪᏞᎬXᎪNᎠᎡᎪ ᎷᎾᎡᎾᏃᎾᏙᎪ (@alexandrawinter) 18 Апр 2018 в 12:58 PDT Параллельно с учебой Александра успевает отдыхать (многочисленные фото в купальнике яркое тому подтверждение) и снимается в весьма откровенных фотосессиях.

На «Инстаграм» дочери Славы подписано уже больше 20 тысяч человек, так что, возможно, в том числе и с помощью таких впечатляющих кадров юная актриса привлекает все больше новых фолловеров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ᎪᏞᎬXᎪNᎠᎡᎪ ᎷᎾᎡᎾᏃᎾᏙᎪ (@alexandrawinter) 3 Янв 2019 в 2:15 PST А на свое 20-летие девушка поделилась еще более откровенной фотографией — на ней Саша предстает перед поклонниками в одних кроссовках!

Куда смотрит мать, спросите вы. Если вспомнить тот факт, что три года назад Слава сняла для дочери и ее бойфренда квартиру, смеем предположить, что певица в воспитании дочери придерживается либеральной позиции. И это не удивительно: Слава доверяет Саше, ведь девушка серьезно относится как к себе, так и своему окружению.

Раньше у меня было очень много друзей, и я всегда была душой компании, запросто находила со всеми общий язык. А когда стала старше, начала лучше разбираться в людях и теперь с кем попало не дружу,

— рассказывала Александра в интервью порталу Peopletalk.

Ирландия, дочь Ким Бейсингер и Алека Болдуина

IT-girl, бисексуал, любительница позировать обнаженной — это все про Ирландию, дочь Алека Болдуина и Ким Бэсингер

Впечатляющий рост (188 см), бледная кожа, на которую не ложится загар, стройное, но не чересчур худое тело — когда-то девушка стеснялась этого. Стеснялась до такой степени, что в подростковом возрасте даже страдала нервной анорексией.

Но своим блогом в «Инстаграме» и успехами в модельной карьере Ирландия постоянно доказывает, что она уникальна и хороша такой, какая есть.

Это то, кто я есть. Я не буду стыдиться своей бледной кожи или не слишком худого тела,

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ireland (@irelandbasingerbaldwin) 29 Окт 2018 в 9:17 PDT — частенько повторяет в своих интервью дочь голливудских знаменитостей.

Но не всех в окружении Ирландии воодушевляют подобного рода снимки. Например, ее отец, который, разумеется, подписан на «Инстаграм» старшей дочери, частенько реагирует на откровенные фото Ирландии лаконичным «Нет!».

А вот мама Ирландии — звезда фильма «Девять с половиной недель» — похоже, ничего не имеет против красивых кадров дочери. По крайней мере, у самой Ким их в портфолио больше, чем предостаточно.

Филипп, сын Олега Газманова

Несколько лет назад Филипп начал сотрудничество с фотографом Александром Мавриным , известным эротическими фотосессиями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Philipp Gazmanov (@philgazmanov) 4 Дек 2017 в 2:50 PST И хотя юноша говорит, что моделинг для него просто хобби и способ заработать, многие поклонники отмечают, что это увлечение все больше его затягивает. Ведь Филипп не только летает на фотосессии по всему миру, но и много тренируется ради поддержания достойной формы.

У него такая фигура сумасшедшая, я доволен, что он берет с меня пример. Во что это вылилось, можете посмотреть в его Instagram, и я горжусь тем, что он это делает. Он не пьет, не курит, он отличный парень. Да, он фотографируется, и слава богу, пусть продолжает это делать,

— так в 2016 году о фотографиях сына Олег Газманов высказался в интервью «Русской Службе Новостей».

Собственно, Филипп и продолжает фотографироваться. А родители продолжают лайкать его фотографии. Впрочем, и мы тоже.

Ольга, дочь Ларисы Гузеевой

«Женственная пацанка» — такое словосочетание приходит на ум, когда наблюдаешь за преображениями дочери Ларисы Гузеевой. Сначала Ольга любила спортивный стиль, потом девушка стала поражать публику экстравагантными образами в духе Оззи Осборна

Ну а когда дочери известной актрисы и телеведущей исполнилось 17 лет, поклонники поразились ее эротическому танцу.

Одна дома. Всем хорошего настроения,

— подписала Лариса Гузеева это видео в своем «Инстаграме» (на данный момент видео удалено — Прим.ред).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 13 Мар 2018 в 3:54 PDT На видео Ольга выглядит как девушка-подросток из 90-х: яркий макияж, короткие шорты, колготки в сеточку…

Позже Ольга увлеклась готикой и эмо-стилем: сделала пирсинг в носу, выбрила виски, проколола уши в нескольких местах и стала носить черное.

Нельзя сказать, что звездная мама была в восторге от экспериментов своей дочери. Но, судя по всему, Лариса не вмешивалась и не пыталась что-либо запретить. И, похоже, ее тактика сработала.

Сейчас Ольга выглядит очень женственно. Мало того, девушка, как и ее мама, не так давно сменили имидж — они стали блондинками. Такими их впервые увидели зрители кулинарного шоу Ларисы Гузеевой «Живая жизнь».

Анастасия, дочь Кирилла Сафонова

Перед вами русская девушка, которая в одиночку покорила модельный бизнес в США. Несколько лет назад Анастасия переехала в Нью-Йорк и вскоре заключила контракт с модельным агентством Wilhelmina Models.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasia Saf (@anastasiasaf) 17 Фев 2019 в 6:41 PST Как и многим предыдущим героиням нашей статьи, Насте приходится сниматься и без одежды. Например, ее фотосессия для издания Maxim поразила и поклонников, и ее отца.

Кирилл Сафонов опубликовал фото дочери в своем «Инстаграме» и гордо написал:

То чувство, когда твоего ребенка публикует maxim.com.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kirill Safonov (@kirill_safonov) 14 Июл 2017 в 6:26 PDT Но только словами поддержки в адрес дочери Сафонов не ограничивается. Например, он помог девушке сделать красивое видео в купальнике для портфолио.

Хештегом #когдадочьпрекраснейморя актер точно показал свое отношение и к работе дочери, и к ее красоте.

Клара, дочь Юэна Макгрегора

Дочь художницы Ив Мавракис и актера Юэна Макгрегора растет артистичной натурой. С детства девушка увлекается фотографией и сейчас учится на фотографа в Нью-Йоркской школе искусств Тиш.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ~£*CLARAmcGreGor*£~ (@claramcgregor) 6 Янв 2019 в 7:44 PST Также Клара пробует себя в качестве модели, а недавно заявила, что мечтает стать актрисой.

Как модель и блогер она часто делится в «Инстаграме» эротичными фото. И, похоже, этими кадрами девушка не только показывает свою красоту, но и отстаивает феминистские взгляды.

Инстаграм не должен удалять фото обнаженной груди, потому что нет никакой разницы между мужской и женской грудью,

— написала Клара Макгрегор.

Юэна, похоже, вовсе не смущают провокационные эксперименты дочери. Иначе он бы не шел по красной дорожке кинофестиваля Трайбека под руку с красоткой в таком откровенном платье.

Анна, дочь Валерии

Похоже, журнал Maxim неравнодушен к дочерям знаменитостей. Так, в 2015 году обложку популярного мужского издания украсила Анна Шульгина.

Смелые кадры вызвали у поклонников звездной семьи бурю эмоций. Кто-то восторгался женственной фигурой дочери Валерии. Кто-то, напротив, открыто говорил, что девушке неплохо было бы воодушевиться мамой и похудеть. Кто-то в принципе задавался вопросом, как уважаемая артистка позволила своей единственной дочери такую вольность.

В своем «Инстаграме» Анна прокомментировала шквал сообщений:

Прошу обратить ваше внимание на то, что 1) мне 22года! 2) Я работаю и нахожусь вне зависимости от мамы со студенческих времен! 3) Я абсолютно другой человек, мы не сиамские близнецы. Если моя мама идеальная, то я нет! И это мне, поверьте, тоже нравится.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SHENA? (@anna_shulgina) 25 Янв 2019 в 1:34 PST Позднее девушка сильно похудела, и ее аккаунт обогатился не только фотографиями в купальнике, но и сексуальными фото в открытых платьях.

А в 2018 Анна полностью сменила не только свой музыкальный стиль, но и внешность — девушка превратилась в роковую леди-вамп. Как знать, может быть, не за горами новая фотосессия для мужского журнала.

Зои Кравиц, дочь Ленни Кравица

Известная актриса и феминистка Зои Кравиц недавно стала позировать для элитных брендов. В качестве модели она снималась для Yves Saint Laurent, Balenciaga, Alexander Wang, Dior, Kenzo и даже стала лицом парфюма Opium YSL.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zoë Kravitz (@zoeisabellakravitz) 12 Фев 2019 в 3:12 PST Похоже, именно соблазнительные образы Зои любит больше всего, ведь как модель она нередко снимается полуобнаженной.

Например, в 2018 году девушка снялась обнаженной для обложки журнала Rolling stone. Тем самым она повторила съемку своей мамы, актрисы Лизы Боне, правда, спустя 30 лет.

Я всегда обожала эту обложку! Когда я думаю о Rolling Stone, то именно она всегда возникает у меня в голове. Это потрясающий снимок моей мамы!

— подписала эти кадры молодая актриса.

После этих снимков можно предположить, что Ленни Кравиц и его бывшая супруга спокойно относzтся к раскрепощенности своей дочери.