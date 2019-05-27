Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стас Михайлов пожаловался на неискренность коллег 

Teleprogramma.pro + ещё 2 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
В последнее время в Сети бурно обсуждается внешность Стаса Михайлова, который буквально преобразился благодаря новомодным медицинским направлениям к своему 50-летию. Не остался незамеченным для поклонников и имидж артиста — теперь все чаще Стас предстает в рэперском стиле. Таким — помолодевшим и посвежевшим — Михайлов встретил свой юбилей, который отпраздновал большим концертом.
Выступление звезды, кстати, накануне показали по телевидению, так что фанаты Стаса Михайлова в голос еще раз поздравили его с 50-летием и благодарили за концерт. Между тем, сам артист, опубликовав на своей странице в социальной сети Instagram снимок с Филиппом Киркоровым, похоже, занят размышлениям о другом.
«Филипп, спасибо, что пришёл и отметил мои 50! Немногие могли найти искренние слова… Спасибо моим коллегам, тем, кто пришёл и поддержал!», — пишет певец.
Это замечание звезды удивило подписчиков.
«Неужели, правда, все такие не искренние?» — переспрашивают многие фанаты.
Зато остальные поклонники уверяют, что Стаса Михайлова любят все и просят его почаще радовать публику своими новыми песнями и выступлениями.
Teleprogramma.pro: последние новости
Ольга Бузова приобрела пятую квартиру в Москве за 60 миллионов рублей Дима Билан поделился архивными кадрами своего последнего звонка в школе «Я сейчас не слежу за питанием»: Альбина Джанабаева поделилась своим рецептом похудения
Женский форум5
Звёзды , Филипп Киркоров , Стас Михайлов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Простые правила, которые помогут стать жизнерадостнее
Топ-5 позиций в сексе, которые заменят тренировки1
Почему вода из крана вредна для кожи1
Как пережить измену и построить новую жизнь
Почему на обуви нельзя экономить1
Видео
04:13
Что несут: девушки неистово тупят перед камерой
Психология
11:21
Дети, которые родились с уникальными особенностями
Дети
Кто виноват в загадочной смерти Мурата Насырова
Звёзды
20:00
Что добавляют в холодный чай на заводах
Еда Здоровье
03:27
Как сохранить клубнику свежей как можно дольше
Еда
01:27
Кто может есть мороженое 18+
Еда
00:26
Пожар — не повод слезать с качелей
Дети
05:22
Как выглядят идеальные девушки в разных странах
Красота
00:19
Чехова раскритиковала несостоятельных мужчин
Звёзды
04:14
Как икру минтая делают из манной крупы
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение