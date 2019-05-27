Сложно поверить: как выглядели звезды 20 и 21 века в одном и том же возрасте

Жить в 21 веке намного лучше: к услугам нынешних звезд — все, чтобы сохранить молодость как можно дольше, от средств по уходу за кожей до пластических хирургов. Не удивительно, что ровесники и ровесницы из 20 и 21 века выглядят, будто отец и сын — или, как минимум, старшая и младшая сестры.

Элизабет Тейлор и звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс — обеим 21 год, а выглядят будто моложавая мама с дочкой-старшеклассницей

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Одри Хэпберн и Ева Грин в 38 лет — здесь, ради справедливости нужно отметить, разница во внешности не такая уж значительная

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Кларк Гейбл и Райан Гослинг в 38 лет выглядят как старший и младший братья — и это еще говоря дипломатично, из уважения к звезде «Унесенных ветром».

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Грейс Келли и Дакота Фаннинг — обеим по 24 года, но Грейс выглядит, словно старшая сестра Дакоты. Это, впрочем, не помешало ей спустя 2 года после того, как было сделано это фото, завоевать сердце принца Монако и выйти за него замуж.

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Джеймс Дин в свои 24 года выглядит словно старший брат такого же 24-летнего Энсела Элгорта

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Сложно поверить, что Вивьен Ли Кэтрин Зета-Джонс на этих фото запечатлены в одном и том же возрасте, настолько старше выглядит звезда культовых «Унесенных ветром» — но обеим актрисам на фото по 49 лет.

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Лорен Бэколл в свои 55 лет выглядела достаточно хорошо, но, конечно, не идет ни в какое сравнение с Моникой Беллуччи , в свои 55 умудряющейся оставаться одной из самых красивых и желанных актрис мира.

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Брижит Бардо и Лили Коллинз — обеим на этих фото по 29 лет.

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Два пошумевших в Каннах-2019 имени: Ален Делон , которому, несмотря на протесты, в этом году вручили специальную награду Каннского кинофестиваля, и звезда «Рокетмена» Ричард Мэдден — обоим на фото по 32 года

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kinoafisha.info Барбра Стрейзанд и звезда «Пиратов Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Кайя Скоделарио в 27 лет

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