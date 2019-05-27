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Дима Билан поделился архивными кадрами своего последнего звонка в школе 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Различные праздники и памятные даты ужа давно стали в микроблогах российских знаменитостей лишним поводом поделиться своими мыслями или вспомнить прошлое. Недавние последние звонки в школах в этом смысле исключением не стали. Звезды выкладывали архивные фотографии себя в пионерских галстуках и белых фартуках.
К ним присоединился и Дима Билан, который поделился на своей странице в социальной сети Instagram кадрами архивных видеозаписей. В них артист предстает перед зрителями не только как выпускник в школьной форме, но и как исполнитель.
«Вот и я присоединяюсь и показываю вам, каким был я! И передаю большой привет всем выпускникам»,
— подписал публикацию знаменитый сегодня артист.
Пост набрал почти 400 тысяч просмотров. А в комментариях фанаты по-прежнему признавались в любви артисту, желали Диме успехов и новых побед и, конечно, нахваливали ролик.
«Дима какие теплые и трогательные кадры! Душевные и проникающие в сердце! Спасибо! Смотреть одно удовольствие», — пишет поклонница.
«Был и остался симпотягой. Красавчик»,
— отмечает комментатор.
Кстати, ностальгирует нынче артист не только в обыденной жизни, вспоминается прошлое звезда и в своем творчестве. Недавно Дима Билан выпустил очередную композицию в духе 80-х — 90-х годов. Клип на песню также наполнен самыми яркими приметами тех времен.
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Звёзды , Видео , Дима Билан
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