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«Превратившуюся» в мужчину Марию Кожевникову сравнили с Кончитой Вурст 

Teleprogramma.pro 7 часов назад
Различные графические программы для обработки фотографий и просто для развлечений очень популярны во всем мире. Не отстают и российские звезды.
Например, актриса Мария Кожевникова с помощью одной такой «фишки» преобразилась в мужчину с обширной растительностью на лице. Перевоплощение было не таким уж радикальным, черты лица звезды «Универа» были хорошо различимы. Так что вся соль была в нюансах.
«Узнаете этого мужчину?! Подсказка… это шЫкарный дЭвушка. И какие только программы не придумают», — замечает артистка.
Несведущие поклонники начали спрашивать звезду о названии этой программы. Большинство признали, что в этом образе Мария стала похожа на неординарную европейскую звезду Кончиту Вурст.
Напомним, несколько дней назад актриса не менее кардинально меняла места пребывания. В один день звезда побывала на модном показе, а чуть позже уже делилась снимками с огорода, где она работала на грядках.
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Звёзды , Видео , Мария Кожевникова , Кончита Вурст
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