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Произошло чудо: Ослепший сын Васильевой прозрел 

Russianshowbiz.info + ещё 6 9 часов назад
Фото: Instagram
В минувшую пятницу сын Татьяны Васильевой Филипп ослеп на один глаз и был госпитализирован. Потеря зрения была следствием низкокалорийной диеты, которой Филипп следовал последние месяцы.
В социальной сети Инстаграм Стас Садальский опубликовал сообщение о том, что Васильев пошел на поправку и зрение вернулось. «Два глаза. Это самое лучшее количество глаз. Филипп Васильев пошел на поправку, вовремя обратился к врачам. Гранд-Мерси, профессору Константину Покровскому. Зрение вернулось», — сообщил Стас.
Подписчики ужаснулись видом Филиппа и сравнили его со сказочным персонажем: «Ну слава богу. Вот тебе и диеты. Зачем? Такой интересный, брутальный. А сейчас, как Кащей с такой худобой…»
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