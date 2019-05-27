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Дженнифер Лопес резко похудела 

Рамблер 7 часов назад
Фото: @jlo
Певица Дженнифер Лопес поразила своих подписчиков в "Инстаграм", выложив фотографию, на которой демонстрирует тонкую талию и кубики пресса. Звезда отметила, что пытается прийти в форму перед репетицией, ведь через три недели начнется ее гастрольный тур.
Еще одна возможная причина, по которой голливудская дива решила подтянуть свое тело — будущая свадьба с бейсболистом Алексом Родригесом. Он сделал ей предложение еще в марте — подарил кольцо с бриллиантом. Дата свадьбы пока не известна. Дженнифер Лопес была замужем три раза.
После слухов об измене Родригеса поклонники Джей Ло опасались, что пара разорвет отношения. Как отмечал источник издания Us Weekly, близкий к певице, Джей Ло не верит слухам, поскольку доверяет жениху и верит в его любовь.
Женский форум2
Звёзды , Дженнифер Лопес , Алекс Родригес
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