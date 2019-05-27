Дженнифер Лопес резко похудела

Еще одна возможная причина, по которой голливудская дива решила подтянуть свое тело — будущая свадьба с бейсболистом Алексом Родригесом . Он сделал ей предложение еще в марте — подарил кольцо с бриллиантом. Дата свадьбы пока не известна. Дженнифер Лопес была замужем три раза.

После слухов об измене Родригеса поклонники Джей Ло опасались, что пара разорвет отношения. Как отмечал источник издания Us Weekly, близкий к певице, Джей Ло не верит слухам, поскольку доверяет жениху и верит в его любовь.