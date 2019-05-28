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В Сети раскритиковали Наталью Штурм за откровенную фотосессию 

Passion.ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: Passion.ru
Певица продолжает публиковать фото с отдыха в Болгарии.
Наталья Штурм отдыхает на Черноморском побережье. Там она наслаждается спокойствием, живописными видами и единением с природой. Она настолько прониклась идеей слияния с окружающим миром, что решила сбросить с себя буквально все, чтобы слиться с окружающей действительностью.
За неделю она опубликовала несколько откровенных «голых» фотографий, которые сделала в Болгарии.
«А вы так хотите?) Единение с природой, вокруг никого, только ты, море, горы и твое тренированное тело»,
— пишет Штурм, публикую очередное полуобнаженное фото (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
@nataliashturm
Ранее, только оказавшись на курорте, Наталья показала подписчикам, как занимается йогой голышом.
@nataliashturm
И в очередной раз певица опубликовала в соцсети откровенный снимок в кружевном пеньюаре, который, кстати, подписчики оценили больше, чем очередную порцию ее «тренированного тела».
@nataliashturm
«Танцор сиско»,
«Тело даааа канеш! А мозг на отдыхе?»,
«Что же все голое тело показываете, больше нечего?»,
«Пеньюар очень красивый, но зачем столько голого тела», — написали фолловеры.
Но те, кому фотографии понравились, отметили, что зависть — плохое чувство и добавили: «Долой занавеску!».
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Звёзды , Наталья Штурм
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