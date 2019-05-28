В Сети раскритиковали Наталью Штурм за откровенную фотосессию

Певица продолжает публиковать фото с отдыха в Болгарии.

Наталья Штурм отдыхает на Черноморском побережье. Там она наслаждается спокойствием, живописными видами и единением с природой. Она настолько прониклась идеей слияния с окружающим миром, что решила сбросить с себя буквально все, чтобы слиться с окружающей действительностью.

За неделю она опубликовала несколько откровенных «голых» фотографий, которые сделала в Болгарии.

«А вы так хотите?) Единение с природой, вокруг никого, только ты, море, горы и твое тренированное тело»,

— пишет Штурм, публикую очередное полуобнаженное фото (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

@nataliashturm

Ранее, только оказавшись на курорте, Наталья показала подписчикам, как занимается йогой голышом.

@nataliashturm

И в очередной раз певица опубликовала в соцсети откровенный снимок в кружевном пеньюаре, который, кстати, подписчики оценили больше, чем очередную порцию ее «тренированного тела».

@nataliashturm

«Танцор сиско»,

«Тело даааа канеш! А мозг на отдыхе?»,

«Что же все голое тело показываете, больше нечего?»,

«Пеньюар очень красивый, но зачем столько голого тела», — написали фолловеры.

Но те, кому фотографии понравились, отметили, что зависть — плохое чувство и добавили: «Долой занавеску!».