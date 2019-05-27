Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Настя Каменских выложила откровенное фото с мужем 

Газета.Ru 6 часов назад
Популярная украинская певица Настя Каменских опубликовала в инстаграме откровенный снимок с мужем Алексеем Потапенко.
На фото, которое исполнительница выложила на своей странице, она позирует на пляже с Потапом.
Каменских стоит в купальнике оливкового цвета, держа в руке бокал шампанского, а супруг обнимает ее сзади. Под снимком указан хештег #honeymoon — медовый месяц.
В комментариях новобрачным желают хорошего отдыха и спрашивают, почему молодожены не носят колец.
Свадьба Потапа и Насти Каменских состоялась 23 мая.
Газета.Ru: последние новости
Дочь Маликова нашла замену сыну миллиардера Светлана Лобода показала дочь Стас Михайлов отчитал коллег за лицемерие
Звёзды , Видео , Настя Каменских , Алексей Потапенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Света Светикова объяснила свое отсутствие в Сети2
Эксперты: диета способна улучшить интимную жизнь
Учимся загорать: правила хорошего тона
Тимати извинился перед голограммой Децла
Продукты, вызывающие привыкание
Видео
04:13
Что несут: девушки неистово тупят перед камерой
Психология
11:21
Дети, которые родились с уникальными особенностями
Дети
01:00
«Папина дочка» показала фигуру в прозрачном топе
Звёзды
Кто виноват в загадочной смерти Мурата Насырова
Звёзды
03:09
Почему рассорились родственники Децла
Звёзды Любовь
11:04
Как быстро накачать бицепсы
Красота Здоровье
20:00
Что добавляют в холодный чай на заводах
Еда Здоровье
00:52
Звездные дети, раздевшиеся перед камерой
Звёзды
00:59
Марию Кожевникову сравнили с Кончитой Вурст
Звёзды
03:27
Как сохранить клубнику свежей как можно дольше
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение