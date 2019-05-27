Настя Каменских выложила откровенное фото с мужем

Каменских стоит в купальнике оливкового цвета, держа в руке бокал шампанского, а супруг обнимает ее сзади. Под снимком указан хештег #honeymoon — медовый месяц.

В комментариях новобрачным желают хорошего отдыха и спрашивают, почему молодожены не носят колец.

Свадьба Потапа и Насти Каменских состоялась 23 мая.