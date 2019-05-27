«Папина дочка» показала фигуру в прозрачном топе

«Папина дочка» Лиза Арзамасова показала фигуру в прозрачном топе

Актриса — настоящий эталон женственности и красоты.

С премьеры сериала «Папины дочки», который смотрели миллионы российских телезрителей, прошло уже почти 13 лет. И одна из самых любимых героинь — Галина Сергеевна давно превратилась из девочки-ботаника в очках Лиза в прекрасного лебедя. На днях она еще раз это доказала, выложив в Instagram фото в прозрачном топе.

@liza_arzamasova

Снимок получился одновременно соблазнительным и весьма целомудренным: на нем видно лишь открытую спину Лизы и ее тонкую талию. Но поклонники, тем не менее, пришли в восторг и от фигуры девушки, и от ее стиля.

Секрет ее потрясающей фигуры прост: Лиза активно занимается спортом. Фото с тренировок она часто публикует в сети. Секрет ее успеха — каждодневная зарядка и систематические занятия в зале. А вот на жестких диетах 24-летняя актриса не сидит.

«Для меня здоровый образ жизни — это прежде всего не жить в жесткой системе запретов. Не говорить себе «никогда» и «нельзя» маниакально, когда речь касается еды и распорядка дня», — говорила она в интервью.

Так что звезда может себе позволить и сладости на завтрак, и запеченные ребрышки на поздний ужин. На фигуре Арзамасовой это пока никак не отражается.