«Папина дочка» показала фигуру в прозрачном топе

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«Папина дочка» Лиза Арзамасова показала фигуру в прозрачном топе 

WDay.ru 33 минуты назад
Актриса — настоящий эталон женственности и красоты.
С премьеры сериала «Папины дочки», который смотрели миллионы российских телезрителей, прошло уже почти 13 лет. И одна из самых любимых героинь — Галина Сергеевна давно превратилась из девочки-ботаника в очках Лиза в прекрасного лебедя. На днях она еще раз это доказала, выложив в Instagram фото в прозрачном топе.
@liza_arzamasova
Снимок получился одновременно соблазнительным и весьма целомудренным: на нем видно лишь открытую спину Лизы и ее тонкую талию. Но поклонники, тем не менее, пришли в восторг и от фигуры девушки, и от ее стиля.
Секрет ее потрясающей фигуры прост: Лиза активно занимается спортом. Фото с тренировок она часто публикует в сети. Секрет ее успеха — каждодневная зарядка и систематические занятия в зале. А вот на жестких диетах 24-летняя актриса не сидит.
«Для меня здоровый образ жизни — это прежде всего не жить в жесткой системе запретов. Не говорить себе «никогда» и «нельзя» маниакально, когда речь касается еды и распорядка дня», — говорила она в интервью.
Так что звезда может себе позволить и сладости на завтрак, и запеченные ребрышки на поздний ужин. На фигуре Арзамасовой это пока никак не отражается.
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