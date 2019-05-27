Ты будешь умиляться! Самое трогательное фото Бибера и Хейли

Он еще и романтик! Фанаты заметили, что в последнее время Джастин Бибер (Justin Bieber) очень изменился, и в лучшую сторону. Певец стал все чаще миловать Хейли Болдуин (Hailey Baldwin) и радовать ее романтическими поступками.

Сегодня парень поделился очень трогательным снимком у себя на страничке в Instagram. Свою фотографию с любимой Джастин подписал так:

«Новое прозвище для нее каждый день, сегодня она моя гу-гу».

Скорее всего музыкант имел в виду, что Хейли для него всегда будет малышкой. Ведь, Goo Goo («Гу Гу») означает слова новорожденного ребенка. Спустя час Джастин опубликовал еще один черно-белый снимок из своей студии. Кажется, певец готовит что-то новенькое для своих поклонников.

Кстати, на днях певец порадовал свою жену и новыми покупками. Влюбленные были замечены за шоппингом в Rolex и Cartier. Интересно, какие часы он подарил Хейли?