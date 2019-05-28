Нюша рассказала, почему прячет маленькую дочь

Артистка отвечала на вопросы поклонников в прямом эфире.

28-летняя певица Нюша родила дочь 5 ноября 2018 года. Однако родители до сих пор скрывают малышку и даже не называют ее имени. Певица призналась, что это было их с супругом обоюдным решением (она замужем за 38-летним политиком Игорем Сивовым, — прим. ред.).

«Мы не прячем дочку специально. Просто почувствовали, что все так и должно быть. Я лишь не выпячиваю ее»,

— рассказала Нюша.

Она рассказала, что у всех родителей есть разные предубеждения насчет детей, каждый поступает, как чувствует. «Сейчас такой нежный период, и дочери лишнее внимание ни к чему. Я не знаю, когда мы покажем дочку, это просто придет и все», — пояснила артистка.

На вопрос, на кого похожа девочка, Нюша ответила:

«Она еще может поменяться, конечно, но мне кажется, что она похожа больше на папу».

На всех фотографиях, что появляются в Instagram артистки, лицо девочки прикрыто картинками. Впервые ее открыто показали, когда малышке исполнилось полгода. Игорь Сивов заснял, как дочери подарили шарик. Девочка сидела в коляске спиной к камере, мама находилась рядом.

Нюша вышла замуж за Сивова в 2017 году. Для нее брак стал первым, а чиновник ранее уже был женат. У него есть двое сыновей.