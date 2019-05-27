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Яна Рудковская и Евгений Плющенко построили новый дом 

runews24.ru + ещё 1 27 мая 2019
Фото: runews24.ru
Особняк возвели в элитном поселке «Горки-10». Об этом сообщает издание «7Дней».
«Да, мы построили новый дом с башенкой. Но там сейчас никто не живет — он предназначен для гостей», — поделилась с журналистами Яна Рудковская.
Также продюсер рассказала, что на территории есть парник. Ее супруг Евгений Плющенко выращивает там помидоры, огурцы и перец.
При этом с участка пропала спортивная площадка, и на ее месте появился огромный гараж. Недавно звездные супруги пополнили свой автопарк и им было негде хранить автомобили.
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Звёзды , Яна Рудковская , Евгений Плющенко
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