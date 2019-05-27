На что берут кредиты российские звезды

Принято считать, что звезды российского шоу-бизнеса только и делают, что разъезжают по дорогим курортам, одеваются в люксовые бренды и питаются устрицами на завтрак, обед и ужин. Однако, в реальной жизни финансовые проблемы бывают даже у тех, кого мы ежедневно видим на экранах наших телевизоров.

Дмитрий Тарасов

Так например, известный футболист Дмитрий Тарасов любит дорогие иномарки и не жалеет на них никаких денег. Только вот свой новый «Гелендваген» стоимостью в несколько миллионов рублей футболист приобрел в кредит. 32-летний спортсмен не считает такие машины роскошью, даже несмотря на свою многомиллионную задолженность по алиментам (своей старшей дочери Ангелине). Ранее, футболист дарил и затем отбирал «Мерседес» своей бывшей жене Ольге Бузовой.

Филипп Киркоров

Король поп-музыки, как оказалось, тоже берёт кредиты. И тоже, не всегда их выплачивает. Певец брал кредиты в банке «Церих» на общую сумму 25 млн рублей и исправно платил по счетам, пока у банка не отозвали лицензию.

После этого, по какой-то причине выплаты прекратились, и банк подал иск на взыскание с певца всей суммы кредитов. Но, Хамовнический суд Москвы принял решение о взыскании только полмиллиона рублей.

Тина Канделаки

Журналист, бизнесмен и телеведущая брала кредит суммой 600 тыс. долларов, чтобы купить шикарный пентхаус общей площадью 360 кв.м в Крылатском. Но это не первый кредит звезды, ранее она вместе с супругом оформляла кредит «взаймы» и на дорогую иномарку.

Стас Михайлов

Популярный во всей России певец также берет кредиты на недвижимость (особняк в Подмосковье за 12 млн долларов). Жена артиста Инна Михайлова однажды призналась:

«Мы все в кредитах, мы зарабатываем. Как люди берут кредиты на жилье, и потом оплачивают, так и мы работаем!».

Анастасия Заворотнюк

На подмосковный особняк кредиты брала и звезда сериала «Моя прекрасная няня» . Звезда оформляла кредит в 2012 году, а через пару лет, когда доллар резко вырос в цене, сумма стала для Заворотнюк непосильной ношей. В результате банк обязал ее выплатить 537 тыс. долларов.