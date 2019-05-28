«Он абсолютно прав»: Елизавета Боярская защитила отца после скандального интервью

На прошлой неделе в эфире YouTube-шоу «А поговорить?» 69-летний Михаил Боярский позволил себе ряд нелестных высказываний в сторону женщин в целом и своей дочери в частности. Пожилой мужчина назвал себя «сексистом» и многие, в том числе и звезды, выразили свое недоумение услышанным.

«Я очень люблю и уважаю Михаила Боярского, он пел у нас на свадьбе, и мне он показался человеком исключительно адекватным, но, возможно, это просто человек другого поколения. Тогда так учили, и это было оправдано послевоенной обстановкой», — предположила Оксана Лаврентьева в беседе с корреспондентом Super.

«Лизой можно гордиться, у неё очень много хороших ролей, она великолепна в театре», — выразила мнение Мария Кожевникова

«Наверное, Боярский остался во временах "Трех мушкетеров" и забыл о таких женщинах, как Софья Ковалевская — великий русский математик и механик, как Зинаида Ермольева — микробиолог, которая создала антибиотики. Те же самые мужики, когда при температуре 37 начинают умирать, сразу принимают их. Что касается литературы: великие Цветаева, Ахматова, Агата Кристи, Тэффи. Мне такие высказывания чужды, очень обидны, но прежде всего обидно слушать это его дочери», — предположила Ксения Бородина

Спустя несколько дней прокомментировала это интервью и сама Елизавета Боярская.

«Пусть он и прокомментирует, а я пойду с детьми играть, потому что он абсолютно прав», — сказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, что отец актрисы заявил, что не в восторге от творчества дочери, а ее главным достижением считает детей — Андрея и Гришу.

Дети, по его мнению, — главное условие «полноценности» женщины. «Я не видел счастливых актрис, даже Быстрицкую взять, — ни детей, ни достойного ухода. Мучения, одиночество», — пояснил артист.