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Молодая учительница ждет ребенка от актера Астахова 

Russianshowbiz.info + ещё 2 4 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Артист Сергей Астахов, бывший возлюбленный актрисы Елены Кориковой, счастлив в браке с учительницей начальных классов. Журналистам удалось выяснить, что новую избранницу актёра зовут Викторией, которая совсем скоро подарит ему ребёнка.
Сам Сергей не любит говорить о личной жизни, а также он тщательно скрывал от поклонников новые отношения. Однако СМИ узнали о романе Сергея и Виктории, которая на 16 лет его моложе. Несмотря на приличную разницу в возрасте супружеская пара счастлива вместе уже пять лет.
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