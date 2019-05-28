Молодая учительница ждет ребенка от актера Астахова

Артист Сергей Астахов , бывший возлюбленный актрисы Елены Кориковой , счастлив в браке с учительницей начальных классов. Журналистам удалось выяснить, что новую избранницу актёра зовут Викторией, которая совсем скоро подарит ему ребёнка.

Сам Сергей не любит говорить о личной жизни, а также он тщательно скрывал от поклонников новые отношения. Однако СМИ узнали о романе Сергея и Виктории, которая на 16 лет его моложе. Несмотря на приличную разницу в возрасте супружеская пара счастлива вместе уже пять лет.