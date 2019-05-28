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Экстрасенс рассказала, когда Королева станет бабушкой 

WomanHit.ru + ещё 9 59 минут назад
Фото: @koroleva__star
Марианна Абравитова рассказала, чем закончится роман сына певицы.
У сына Наташи Королевой и Сергея Глушко появилась девушка — 17-летний Архип опубликовал фото с симпатичной блондинкой, которой оказалась Мария Слугина — модель и обладательница титулов «Мисс жемчужина русское радио Саратов 2016», финалисткой конкурса «Мисс Губернии 2016» и вице-Мисс «Miss June 2016». Кроме того, Мария проходила кастинг в скандальное реалити-шоу «Дом−2», но это, скорее всего, было до начала отношений с Архипом. WomanHit.ru узнал у экстрасенса и таролога Марианны Абравитовой, насколько серьезны эти отношения.
WomanHit.ru 
«Мальчик очень ранний по развитию, и его ждет довольно ранний брак, но не в 17 лет, конечно. Карты его показывают человеком очень активным в жизни, в том числе и в личной. Таких моделей, как сейчас, у него еще будет — и не одна. Именно с этой девушкой брака я не вижу, как не вижу брака в принципе в ближайшее время. Бабушкой Королева, безусловно, станет, но не сейчас»,
— рассказала Абравитова.
«По судьбе его ждет несколько браков. Также я вижу, что и детей у него будет несколько, от разных женщин. Он невероятно харизматичный и явно будет востребован у противоположного пола. Он немного фантазер и не реалист. Он постоянно будет пребывать в заоблачном мире и бесконечно что-то думать и выдумывать. Однако мать и отец стоят на земле достаточно твердо, таким образом они постоянно будут приземлять нашего героя. Только с их помощью он будет возвращаться к реальности. Сейчас — да, есть роман. Но это не значит, что они поженятся и нарожают детей. Девушка фанатично хочет привязать его к себе, и у нее четкая цель. Но ее мечты останутся мечтами — и не более того»,
— считает экстрасенс.
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