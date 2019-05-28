Звезды ответили на сексистские высказывания Боярского

Скандальное интервью Михаила Боярского взбудоражило не только интернет-комментаторов, но и всех женщин в стране. По мнению прославленного актёра, «женщина не способна на какие-то серьёзные проявления, как мужчина».

Такие выводы Боярский сделал перед тем, как высказаться об актёрской карьере своей дочери Елизаветы: комментируя роли Боярской, мэтр отметил, что ему «нечем гордиться».

Естественно, многие, услышав такую рецензию, пришли в ужас.

Мы решили расспросить, что думают об этом те, кого действительно в нашей стране называют «сильными и независимыми».

Сексистские высказывания Боярского возмутили даже тех, кто и не причислял себя к феминисткам.

Телеведущая Ксения Бородина в разговоре с Super предположила, что, возможно, Михаил расстроился из-за проигрыша его любимой команды по футболу.

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— Во-первых, мне приятно, что по поводу этих высказываний вы позвонили мне. Я, конечно, не являюсь ярой феминисткой и не считаю, что мы (женщины) могли бы обойтись без мужиков, особенно в период деторождаемости, — сказала Ксения. — Но я не люблю, когда так высказываются в адрес женщин. Наверное, Боярский остался во временах «Трёх мушкетёров» и забыл о таких женщинах, как Софья Ковалевская — великий русский математик и механик, как Зинаида Ермольева — микробиолог, которая создала антибиотики. Те же самые мужики, когда при температуре 37 начинают умирать, сразу принимают их. Что касается литературы: великие Цветаева, Ахматова, Агата Кристи, Тэффи. Мне такие высказывания чужды, очень обидны, но прежде всего обидно слушать это его дочери. Пусть Боярский не обижает женщин, ведь в конце концов его аудитория — женщины, поэтому зря он так. Мне кажется, просто на плохое настроение его попали. Может, «Зенит» в этот день продул. Вся его аудитория построена на женщинах, если бы не они, он никогда бы не стал великим актёром и тем самым д'Артаньяном, которым восхищается вся страна по сей день.

Одна из самых известных российских бизнесвумен — Оксана Лаврентьева — постаралась не делать из своей речи феминистический лозунг, однако отметила, что категорически не согласна с Боярским.

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— Я очень люблю и уважаю Михаила Боярского, он пел у нас на свадьбе, и мне он показался человеком исключительно адекватным, но, возможно, это просто человек другого поколения, — рассказала Super Оксана. — Тогда так учили, и это было оправдано послевоенной обстановкой: мужчин мало, женщины должны были занимать такую позицию, чтобы обладать хоть каким-то шансом иметь мужчину. Считаю, что осуждать человека, сформировавшегося в другое время, — это неправильно. Он имеет право на любые высказывания как человек, заслуживший это право своей жизнью. Я с этим не согласна, но понимаю, почему он так говорит, и не осуждаю. Мой муж — убеждённый феминист, и споров на тему, куда мне ходить, с кем общаться, что говорить, носить и как поступать, у нас не бывает. Я никогда не была внутренне согласна с тем, что мужчинами нужно втихаря управлять и манипулировать. Я за честную, открытую позицию и за то, чтобы люди договаривались, а не лицемерили.

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— Любое произведение без женщины невозможно, художникам было бы нечего рисовать, в кино бы не было любви, — поделилась с Super Мария. — Безусловно, есть и другие темы в фильмах, кроме любви, например, война, но даже тут присутствует любовь. Каждый имеет право на своё мнение, но моё отличается от мнения Михаила Сергеевича. Ни одно направление невозможно без женщины, как и без мужчины. И Лизой можно гордиться, у неё очень много хороших ролей, она великолепна в театре. Может быть, имелось в виду, что фильмов в момент перестройки стало намного меньше. Это факт. Но сейчас наша киноиндустрия начинает подниматься.

К неумолимому течению времени обратилась Лолита Милявская , которая высказала свою поддержку Боярскому и попросила не воспринимать его слова так остро.

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