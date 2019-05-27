Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Света Светикова объяснила своё отсутствие в Сети 

Russianshowbiz.info 38 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица Света Светикова долгое время не публиковала в Инстаграме своих фото и не делилась новостями. Подписчики начали беспокоиться за Светлану и поинтересовались причиной отсутствия в Сети.
Светикова ответила на вопросы подписчиков и призналась, что она не любит писать посты в социальные сети.
«Ну пропала немного, знаю, не могу ничего с собой поделать. Мне родить малыша проще, чем родить пост в Инстаграм»,
— поделилась певица. Также она рассказала, что в настоящее время занимается благоустройством участка, поэтому на соцсети времени совсем не остаётся.
Фанаты тут же дали совет певице:
«Ну и не пиши, если не пишется! Фоткай свою красивую улыбку и всем будет тепло!».
Russianshowbiz.info: последние новости
Мне 50! Анжелика Варум отмечает юбилей Юлия Пересильд оправдалась за лишний вес Светлана Лобода показала первое фото годовалой дочери
Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты: диета способна улучшить интимную жизнь
Учимся загорать: правила хорошего тона
Тимати извинился перед голограммой Децла
Продукты, вызывающие привыкание
Сколько времени глаза должны отдыхать от техники
Видео
04:13
Что несут: девушки неистово тупят перед камерой
Психология
11:21
Дети, которые родились с уникальными особенностями
Дети
01:00
«Папина дочка» показала фигуру в прозрачном топе
Звёзды
Кто виноват в загадочной смерти Мурата Насырова
Звёзды
03:09
Почему рассорились родственники Децла
Звёзды Любовь
11:04
Как быстро накачать бицепсы
Красота Здоровье
20:00
Что добавляют в холодный чай на заводах
Еда Здоровье
00:52
Звездные дети, раздевшиеся перед камерой
Звёзды
00:59
Марию Кожевникову сравнили с Кончитой Вурст
Звёзды
03:27
Как сохранить клубнику свежей как можно дольше
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение