Света Светикова объяснила своё отсутствие в Сети

Певица Света Светикова долгое время не публиковала в Инстаграме своих фото и не делилась новостями. Подписчики начали беспокоиться за Светлану и поинтересовались причиной отсутствия в Сети.

Светикова ответила на вопросы подписчиков и призналась, что она не любит писать посты в социальные сети.

«Ну пропала немного, знаю, не могу ничего с собой поделать. Мне родить малыша проще, чем родить пост в Инстаграм»,

— поделилась певица. Также она рассказала, что в настоящее время занимается благоустройством участка, поэтому на соцсети времени совсем не остаётся.

Фанаты тут же дали совет певице: