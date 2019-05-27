По стопам Волочковой: Анна Седокова почти села на шпагат

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 27 Май 2019 в 4:45 PDT Последний месяц для Анны Седоковой выдался непростым. Пока певица отдыхала с тремя детьми в Дубае, в Сети обсуждали фото, на котором был виден целлюлит звезды. Позже Седокова призналась подписчикам в Instagram, что набрала вес. Неделю назад она села на жесткую диету, чтобы привести себя в форму.

Одним интервальным питанием дело не ограничилось. Певица поспешила в спортзал, и не забыла показать подписчикам, что она работает над фигурой. Однако певице сложно сосредоточиться на одних тренировках, поскольку её голова забита бизнес-проектами и премьерой клипа «Санта-Барбара».

При этом в зале Анна постаралась показать себя во всей красе. Артистка продемонстрировала растяжку. Многие подписчики оценили «почти шпагат» певицы. Больше всего поклонником понравилось декольте на спортивном топе, которое выгодно подчеркивает формы Седоковой.