Ответственность нужно делить: Оксана Лаврентьева рассказала, кто в семье главный

Как известно, идеальных советов не бывает, особенно если речь идет о семейной жизни. Все очень индивидуально и субъективно.

Однако разговоры о том, как сохранить отношения в паре и жить в гармонии, ведутся постоянно. Знаменитости, пользуясь возможностью общаться с поклонниками в социальных сетях, периодически философствуют на эту тему. Своими размышлениями по поводу главенствующей роли в семье поделилась бывшая модель Оксана Лаврентьева

Немногим больше года назад бывшая модель и бизнес-леди Оксана Лаврентьева сочеталась узами брака с 43-летним Александром Цыпкиным. Оксана не скрывает, что очень счастлива в отношениях, даже начала вести отдельный блог, посвященный этому союзу. С изрядной долей юмора она повествует о тонкостях совместной жизни, общем времяпрепровождении и курьезных ситуациях. А последних в семье явно хватает, чего только стоит исполненная Цыпкиным серенада под окнами возлюбленной, ее с умилением и восхищением обсуждал весь Инстаграм. На днях Лаврентьева решилась откровенно признаться читателям, кто в их союзе с Александром главный. Она уверена, что этот вопрос и есть причина всех выяснений в любой паре. За кем последнее слово и кто несет за семью ответственность?

«Мне кажется, что семья это не бизнес и ответственность можно и нужно делить. У нас в паре равноправие, и все решения о жизни пары принимаются совместно, хотя может создаться ощущение, что всем заправляю я. Мне повезло с Александром Цыпкиным: он убежденный феминист, и споров на тему, куда мне ходить, с кем общаться, что говорить, носить и как поступать у нас в принципе не бывает. Только советы (исключительно по запросу) и очень очень много поддержки.»

Однако, подчеркнула Оксана, так было далеко не всегда, и все ее отношения до нынешнего супруга напоминали войну, в которой она доказывала, что является отдельной и самостоятельной единицей. Она вспомнила, что постоянно слышала нравоучения, наподобие «женщина — это шея, а мужчина — голова», «притворись слабой», «согласись с мужчиной и сделай по своему» и тому подобное. То есть женщине нужно было делать все, лишь бы угодить своему мужчине. А сама Лаврентьева внутренне была не согласна с необходимостью хитрить и манипулировать.

«Я за честную открытую позицию и за то, чтобы люди договаривались, а не лицемерили. И ещё я против того, чтобы пытаться быть кем-то другим, быть удобной и вообще такой, как решил мифический кто-то.»