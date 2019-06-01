Что на самом деле случилось с королевой шансона Катей Огонек

Судьба королевы шансона Кати Огонек оказалось не такой радостной, как у других звезд. За успешной карьерой скрывалась несчастная женщина, которая так и не встретила настоящую любовь.

Быстрая слава

Катя Огонек родилась в поселке Джубга в Краснодарском каре. Никто не мог рассказать, как так получилось, что девушка с хрипотцой так быстро набрала популярность, но поклонники Кати рассказывали, что ее песни были "с душой", а слезы наворачивались даже у "бывалых". Народная любовь пришла к ней слишком быстро, и ни у кого не было сомнений, что часть своей жизни Катя тоже провела в заключении. Ее псевдоним придумал один из продюсеров, когда услышал пение девушки. "Прямо душу сжигает. Настоящий огонь", — так и появилась Катя Огонек.

Легенда о тюремном заключении

Катя несколько раз давала интервью, в которых говорила о том, что тюрьма покалечила ее жизни, но не сломала. Однако, по какой статье проходила девушка, она умалчивала. Было много домыслов, но все они оказались неверными. Но некоторые бывшие заключенные не поверили, и даже угрожали продюсерам девушки за кулисами. После того, как подобные случаи участились, команде пришлось рассказать правду. Сослались на сценический образ и развеяли историю о заключении артистки.

Фото из личного архива

Жизнь звезды без прикрас

После того, как певицы не стало, поклонники узнали многие страшные факты о ней. Например, по ТВ показали шоу о квартире, в которой жила Катя и ее маленькая дочь. Маленькая жилплощадь на окраине Москвы — и никто не знал о таком положении артистки. Выяснилось, что большую часть зарплаты она отдавала продюсерам, а ей самой не хватало на жизнь. По словам близких друзей, ее дочери в наследство практически ничего не осталось.

До рождения дочери Катя Огонек состояла в официальном браке, но потом развелась. Позже она жила с мужчиной, бывшим боксёром Леваном Коявой. От него она и родила дочь Валерию в 2001 году.

Что же ее погубило

Официальная причина ухода певицы из жизни — от отека легких и сердечной недостаточности. Говорили, что она сама себя погубила зависимостью от алкоголя и большим количеством концертов. Точку поставили очевидцы и близкие Кати. Они рассказали, что ее гражданский муж, и по совместительству концертный директор, не жалел ее. Он ставил ей по несколько концертов в день, и нередко спаивал, чтобы она забывала про деньги от продажи билетов. Его жадность дошла до того, что, когда исполнительница была в реанимации, он просил врачей поставить ее на ноги, чтобы вечером она могла выйти на сцену. По его словам, билеты были распроданы, а, если певица не выйдет, будет очень плохо. В итоге, врачи так и не смогли помочь. Катя Огонек скончалась 24 октября 2007 года.