Звезды, которым прочат развод, а они вместе

Звезды шоу-бизнеса всегда в центре внимания и их личная жизнь — в особенности. Конечно, верить всему, в чем уверяют СМИ, точно не стоит, но некоторым парам проблемы приписывают чаще остальных. И любовники у них едва ли не ежедневно меняются, и детей/имущество якобы уже вовсю делят в судах. Говорят, дыма без огня не бывает. Но эти знаменитости продолжают оставаться вместе и игнорировать всевозможные домыслы о своих семьях.

Взглянем на самых обсуждаемых заокеанских звезд, которым регулярно прочат расставание, но они все никак не расходятся и продолжают растить детей, несмотря на слухи о своем «скандальном разводе».

Дэвид и Виктория Бекхэм

Эта пара создала на своем имени целый бренд, кажется, что все, к чему бы не прикоснулись бывшая «перчинка» и экс-футболист, моментально становится успешным. Удивительно красивый союз мозолит глаза огромному количеству людей. Дэвиду то и дело приписывают измены, а Виктории — анорексию, нервные срывы и конфликтность. В СМИ постоянно появляются все новые сенсационные подробности «разрыва», который вот уже почти 20 лет все никак не случится — супруги часто публикуют счастливые фото с детьми, которых у них четверо.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс

Супруги многое пережили, но все же остались вместе. Она — голливудская кинодива, обожаемая миллионами кинозрителей, он — один из самых ярких актеров с репутацией знатного ловеласа. Почти 30 лет Дуглас прожил с первой женой, от которой у него есть сын. Второй спутницей жизни стала знойная красотка Зета-Джонс, подарившая ему еще двоих детей. Рак гортани и обвинение в сексуальных домогательствах Майкла, биполярное расстройство Кэтрин, измены, которые якобы были… В 2013 году пара едва не развелась, но все же решила выстроить свои отношения заново.

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Только ленивый не слышал о перипетиях в семейной жизни Канье и Ким. У рэпера есть проблемы с психикой, с которыми он борется. И Кардашьян периодически «устает от непосильной ноши» и «собирается развестись». И, несмотря на подобные новости, которые появляются в прессе как грибы после дождя, телезвезда и музыкант не уходят друг от друга. И растят детей, которых недавно стало четверо — суррогатная мать родила им сына.

Бейонсе и Джей Зи

Что пышнотелая певица делает рядом с не самым привлекательным и верным мужчиной на свете, известно только ей самой. После того как стало известно об изменах рэпера, большинство фанатов артистов было уверено, что Бейонсе подаст на развод, несмотря на наличие общей дочери Блу Айви. Но нет. Она не только выпустила душещипательный альбом Lemonade, в котором рассказала о переживаниях и проблемах в браке, но помирилась с мужем, родив от него еще двоих детей.

Николь Кидман и Кит Урбан

После развода с голливудским сердцеедом Томом Крузом актриса Николь Кидман обрела счастье с кантри-музыкантом Китом Урбаном. Но искренность их чувств неоднократно подвергали сомнениям. И очень уж часто в СМИ звучат обвинения в изменах — певца считают излишне любвеобильным. Причинами возможного расставания называют и занятость кинодивы, которая якобы мешает семье и воспитанию общих детей. Но вот уже почти 13 лет они вместе, и каждый раз информация о разводе не подтверждается.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин

Многодетные родители — одни из главных героев заокеанских таблоидов. Неоднократно поступали сообщения, что супруги твердо намерены развестись, причем инициатором разрыва всегда являлась красавица-брюнетка. Она действительно планировала расторгнуть брак, но узнав о третьей беременности, решила дать мужу еще один шанс. И пока все у них тихо-гладко, разве что девичья одежда, в которую родители наряжают сыновей, удручает общественность.

Жизель Бундхен и Том Брэди

Супермодель годами крутила роман с Леонардо Ди Каприо , который так и не повел ее под венец. Публика была уверена, что ее свадьба с футболистом Томом Брэди — не иначе как отместка бывшему. Правда, отношения будущих супругов могли и не сложиться. В самом начале романа бразильская красавица узнала, что экс-возлюбленная ее бойфренда ждет от него ребенка. Но внебрачный сын спортсмена не помешал паре, которая сейчас воспитывает двоих общих детей. Жизель прекрасно общается со старшим наследником мужа и привыкла к слухам о расставании, к которому явно не стремится.

Мел Гибсон и Розалинд Росс

Актер крутил романы напропалую, но жена Робин Мур исправно рожала ему детей — у бывшей пары их семеро. Но всякому терпению приходит конец, что и случилось, когда голубоглазый брюнет вышел в свет с новой любовницей Оксаной Григорьевой . Вскоре стало известно о беременности российской пианистки, ну а дальше они боролись за опеку над общей дочкой. Новой избранницей Мела Гибсона стала писатель Розалинд Росс, которая в 2017 году подарила ему сына. Люди постоянно строят прогнозы относительно длительности отношений пожилого артиста с молодой красоткой, но пока они все же вместе.

Шакира и Жерар Пике

10-летняя разница в возрасте — вот он, камень преткновения, который не позволяет недоброжелателям оставить влюбленных в покое. Певица неоднократно уверяла, что для нее «бумажки» не имеют значения — потому она и не спешит в ЗАГС. У нее с футболистом двое детей, но свадьбу родители пока играть не намерены. О мнимом разрыве знаменитости пишут регулярно — то измены Жерара Пике с юными девушками обсуждают, то вспыльчивость латиноамериканской исполнительнице приписывают.

Ирина Шейк и Брэдли Купер