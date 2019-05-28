Судзиловская открыла пляжный сезон снимком в купальнике

Подходит к концу последняя неделя весны и многие знаменитости уже вовсю наслаждаются отпусками и солнечными ваннами. Не стала лишать себя этого приятного досуга и популярная актриса Олеся Судзиловская , решившая открыть пляжный сезон в Калифорнии снимком в пестром купальнике.

Длинноногая красавица Олеся Судзиловская уже долгое время находится в Соединенных Штатах. Актриса признается: несмотря на то что она выбрала местом пребывания обычно солнечный Лос-Анджелес, в этом году в городе выпало непривычно много осадков.

Горожане, по словам россиянки, признаются, что на их памяти давно не было такой прохладной весны. Но, как известно, природа дама переменчивая и если вчера небо было затянуто тучами, то сегодня радует теплом и жарким солнцем, так и манящим выбраться на пляж.

Актриса открыла пляжный сезон, опубликовав в социальных сетях снимок в раздельном пестром купальнике без лямок. В тон ему Олеся подобрала платок на голову и даже полотенце для лежака. Завершили звездный образ традиционные солнцезащитные очки и скромные украшения — тонкая цепочка и изящный браслет на запястье.

@olesya_sudzilovskaya

«Навстречу теплу! Солнечный жаркий день за последние две недели — редкость»,

— написала под снимком Судзиловская.

Напомним, что 45-летняя Олеся воспитывает двоих сыновей от мужа бизнесмена Сергея Дзебаня. Младшему мальчику Майку едва исполнилось три года, но фигура его звездной мамы выглядит все так же умопомрачительно, как и до родов.