Бывшая жена Тарасова Бузова до сих пор носит подарки экс-супруга

Несмотря на то, любое упоминание бывшего мужа Ольги Бузовой футболиста "Локомотива" Дмитрия Тарасова приносит боль певице, она продолжает носить на себе его подарки, передает "Советский спорт".

Ранее известная телеведущая заявляла, что игрок железнодорожников забрал у нее все, что когда-либо дарил экс-супруге.

Однако пользователи Сети обратили внимание на некоторые снимки, которые Бузова опубликовала в инстаграме.

@buzova86

Там девушка запечатлена в дорогих часах, подаренных бывшим мужем на 30-летие светской дивы. На других снимках Бузову можно заметить носящей кольцо, также подаренное Тарасовым на их годовщину.

Подписчиков Бузовой удивило то, что она все еще носит подарки бывшего мужа, тогда как сама хорошо зарабатывает для того, чтобы обеспечить себя украшениями.

Недавно, певица рассказала своим подписчикам о дорогом подарке в виде бриллиантового браслета от неизвестного поклонника.

В коллекции Бузовой также есть часы стоимостью 10 миллионов рублей. Они украшены бабочками из сапфиров.