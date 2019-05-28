Звезда соцсетей пожаловалась на тяжелую жизнь и сложную работу

Instagram-модель и бывшая участница реалити-шоу Love Island Australia Кэссиди МакГилл (Cassidy McGill) пожаловалась, что ей тяжело вести социальные сети, которые для нее стали основным источником дохода. О своих трудностях она рассказала в сторис, сообщает The Independent.

«Знаете что, я хочу здесь высказаться о той репутации, которая создана у тех, для кого соцсети — это и есть работа. Все думают, что нам платят огромную кучу денег и при этом мы ничего не делаем. И что это очень просто. Нет, это не просто, эта работа по большому счету никогда не прекращается, и от нее ощущается серьезное напряжение»,

— рассказала она.

У 23-летней МакГилл более 259 тысяч подписчиков в Instagram. Она регулярно делает публикации, посвященные моде и фитнесу. Нередко девушка публикует рекламные объявления.

МакГилл уверяет, что «у нее 260 тысяч боссов», поэтому ей порой «необходимо ставить счастье и потребности своих поклонников выше собственных». «Это тяжелая работа, это никогда не прекращается, и вы знаете, что мы все равно это делаем», — заключила она.

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