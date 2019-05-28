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Звезда соцсетей пожаловалась на тяжелую жизнь и сложную работу 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: @cattcity
Instagram-модель и бывшая участница реалити-шоу Love Island Australia Кэссиди МакГилл (Cassidy McGill) пожаловалась, что ей тяжело вести социальные сети, которые для нее стали основным источником дохода. О своих трудностях она рассказала в сторис, сообщает The Independent.
«Знаете что, я хочу здесь высказаться о той репутации, которая создана у тех, для кого соцсети — это и есть работа. Все думают, что нам платят огромную кучу денег и при этом мы ничего не делаем. И что это очень просто. Нет, это не просто, эта работа по большому счету никогда не прекращается, и от нее ощущается серьезное напряжение»,
— рассказала она.
У 23-летней МакГилл более 259 тысяч подписчиков в Instagram. Она регулярно делает публикации, посвященные моде и фитнесу. Нередко девушка публикует рекламные объявления.
МакГилл уверяет, что «у нее 260 тысяч боссов», поэтому ей порой «необходимо ставить счастье и потребности своих поклонников выше собственных». «Это тяжелая работа, это никогда не прекращается, и вы знаете, что мы все равно это делаем», — заключила она.
Ранее австралийская модель Имоджен Энтони поделилась с подписчиками переживаниями, которые мучили ее в подростковом возрасте и как это повлияло на ее восприятие себя.
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