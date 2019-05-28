Потап и Настя Каменских рассказали о конфликтах

В отношениях молодоженов не всегда все гладко.

Потап и Настя Каменских поженились 23 мая. До этого артисты, выступающие дуэтом с 2006 года, скрывали свои романтические отношения. Но после официальной регистрации брака пара регулярно публикует совместные фото и уже дала интервью о своих отношениях передаче «Светская жизнь» на украинском YouTube-канале «1+1». Потап и Настя признались, что в их отношениях присутствуют и серьезные конфликты.

«У Насти очень крепкий характер, она не слушает никого»,

— заявил Потап. А Каменских рассказала, как однажды они разругались в период гастролей и не разговаривали полтора месяца.

«Мы оба заводимся от плохого настроения. Отношения не всегда нормальные, бывают и срывы. Иногда приходилось и посылать друг друга»,

— заключила Настя.