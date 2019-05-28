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Потап и Настя Каменских рассказали о конфликтах 

WomanHit.ru 3 часа назад
Фото: @kamenskux
В отношениях молодоженов не всегда все гладко.
Потап и Настя Каменских поженились 23 мая. До этого артисты, выступающие дуэтом с 2006 года, скрывали свои романтические отношения. Но после официальной регистрации брака пара регулярно публикует совместные фото и уже дала интервью о своих отношениях передаче «Светская жизнь» на украинском YouTube-канале «1+1». Потап и Настя признались, что в их отношениях присутствуют и серьезные конфликты.
«У Насти очень крепкий характер, она не слушает никого»,
— заявил Потап. А Каменских рассказала, как однажды они разругались в период гастролей и не разговаривали полтора месяца.
«Мы оба заводимся от плохого настроения. Отношения не всегда нормальные, бывают и срывы. Иногда приходилось и посылать друг друга»,
— заключила Настя.
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